Ministrul Vela: Convorbirile jandarmilor din 10 august au fost desecretizate. Luni ajung la DIICOT

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, la Realitatea Plus, ca au fost desecretizate convorbirile jandarmilor, din timpul protestului Diasporei, din 10 august 2018, fiind vorba de 250 de ore de convorbiri, din care aproximativ 248 au legatura cu misiunea."Au fost desecretizate convorbirile aseara (vineri seara - n.red.). Au fost in jur de 298 de ore de convorbiri, dintre care 250, aproximativ, aveau legatura cu misiunea. Din aceste convorbiri, doar doua ore au legatura cu tactica, zona de dispunere a unor forte si protectie a unor obiective din jurul zonei Piata Victoriei. Cele doua ore au si alte elemente care sunt secretizate in alte misiuni, documente si institutii.In consecinta, cele 248 de ore din cele 250 sunt desecretizate si luni le vom inainta catre DIICOT iar pe cele doua ore care contin si secrete ale unor alte institutii sau care tin de numarul de jandarmi, de dispunerea lor si de alte misiuni, nu legate de Piata Universitatii, le vom analiza cele doua ore saptamana viitoare pentru a decide cum si in ce mod le desecretizam si pe cele doua ore", a spus Vela.Ministrul de Interne a precizat ca in cazul in care convorbirile nu erau desecretizare la expirarea ultimatumului, putea trage concluzia ca este rea vointa si ar fi dispus schimbarea intregii conduceri a Jandarmeriei, precum si alte masuri administrative."Pana aseara, echipa de la minister si conducerea Jandarmeriei au inaintat tot ceea ce se putea desecretiza, adica din cele 250 de ore, 248 vor fi luni la dispozitia Parchetului", a mai spus Vela.Marcel Vela a mentionat ca Parchetul a solicitat sa le fie comunicate documentele si convorbirile desecretizate."Inainte de a fi desecretizate au fost ascultate de comisii, conform legii. Fiecare minut a fost ascultat ca sa se observe, sa se decida daca sunt continute in acele convorbiri cuvinte, fraze care fac referire la alte (...) care sunt secrete de serviciu la alte institutii", a mai spus ministrul Marcel Vela.