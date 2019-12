Ministrul Vela se intalneste cu Firea: Traficul este infernal din cauza unora care nu gandesc. De la ministri pana la primarul general. Ii aveti pe Google

Ziare.

"Am cerut Politiei Rutiere actiuni de fluidizare in parteneriat cu toate autoritatile, astfel incat cetatenii sa circule in siguranta si sa stea mai putin timp in trafic. Am in plan o intalnire cu consilierii generali, cu primarul, pentru a clarifica ce face Comisia de Sistematizare Rutiera, ca se intampla in Bucuresti este de neacceptat.Un bucurestean traieste in trafic 2 ore pe zi, inmultiti cu 30 de zile si 12 luni si o sa vedeti ca sta doua luni in trafic. Este inacceptabil. Va spun cu experienta de primar ca macar parte din probleme pot fi rezolvate printr-o reorganizare a traficului in Bucuresti", a declarat Vela, la o conferinta de presa organizata pentru a-si face un bilant dupa o luna de cand a preluat conducerea ministerului.Acesta a precizat ca Politia Rutiera actioneaza asupra efectului, nu asupra cauzei."Indiferent cati politisti rutieri aduce MAI in strada, problema exista in continuare. Doresc sa clarificam si probleme de fond, sa gasim acele cauze care pot fi eliminate", a punctat ministrul de Interne.Vela a precizat ca el a lucrat 12 ani cu specialistii Comisiei de Sistematizare Rutiera si ca impreuna cu acestia putem "sa comparam daca vreti ceea ce se intampla in Bucuresti cu alte capitale din Europa mult mai mari si mai aglomerate. Si eu sunt cetatean care sta in trafic la semafor. Dincolo de timpul unui bucurestean, exista si o consecinta negativa legata de poluare"."In Bucuresti traficul este infernal din cauza unora care nu gandesc. De la ministri pana la primarul general, ii aveti pe Google, puteti sa ii cautati", a punctat Vela.