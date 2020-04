Nu conteaza ce spune ministrul Vela, ati citit ordonanta?

atunci cand acest lucru este necesar,

O masina de politie opreste in fata blocului, un tanar politist coboara, se recomanda si ferm, dar politicos, imi cere sa ma prezint si sa ii arat declaratia cu motivul iesirii din casa.Ii spun, convinsa, ca nu am nevoie de declaratie, sunt fix in fata blocului, am iesit pentru doua minute, sa isi faca nevoile cainele. Regulamentar, cu punguta din dotare.Ma intreaba daca am citit ordonanta 3. Acum, eu le-am citit pe toate, cu cata atentie si pricepere am avut, mi s-au parut extrem de interpretabile si negociabile, in majoritatea situatiilor care ma priveau direct, dar la faza asta cu cainele stiam clar ca asa spusese ditamai ministrul de Interne, Marcel Vela, numarul doi in stat in starea de urgenta, izolare, distantare sociala si in toate cele in care ne aflam.Ii spun ca asa a zis ministrul Vela, ma abtin de la orice ironie de genul "seful cel mare", "big boss", "domnul acela cu geaca de piele care iese la miezul noptii flancat de alti doi arhangheli ai dreptatii supreme in vremuri de criza".Ma intreaba din nou, calm, daca am citit ordonanta 3. Ii zic ca da, fara sa am idee la ce se refera si ce vrea de la mine si el imi spune la fel, politicos, dar ferm, ca potrivit ordonantei, am nevoie de declaratie si pentru iesirea cu cainele in fata blocului si imi cere sa ii dau toate datele pentru a ma verifica, inclusiv daca nu sunt cumva in izolare sau carantina.Ii dau omului toate informatiilr, destul de confuza, pentru ca stiam clar ca ministrul Vela a spus detaliat ca nu e nevoie de declaratie, dar fara sa fiu pusa pe harta, pentru ca omul din fata mea parea ca stie ce vorbeste si nu dadea semne ca ar fi vr-un agresiv care sa vrea cu orice pret sa ma amendeze, cum vazusem cateva cazuri de excese in zilele din urma.In timp ce ma verifica prin statie, profit de ocazie si caut pe telefon declaratia lui Vela. O gasesc si victorioasa il confrunt pe "subaltern": Iata, dovada!Imi ridicasem deja umerii, am dreptate!La fel de calm, tanarul politist imi spune: Dl. ministru nu are dreptate, declaratia lui nu este corecta, ati citit ordonanta?Nu o sa ii dau numele, nu o sa va spun deznodamantul, nu o sa va spun unde s-a intamplat. Pentru ca eu cred ca povestea asta nu s-ar termina bine pentru tanarul politist.Pe lege, pe singurul lucru cert si neinterpretabil pe care ar trebui sa se bazeze relatia dintre politisti si cetateni, el avea dreptate si eu imi merit amenda.Iar acest politist nu a negociat cu mine, nu s-a lasat intimidat ca a spus altceva ministrul de Interne, nu s-a enervat, nu a ridicat tonul, s-a purtat exact cum mi-as dori ca cetatean sa se poarte un om de ordine cu mine ca sa ma simt in siguranta.Politicos, ferm, a respectat si a facut tot ceea ce trebuia sa faca si mi-a adus aminte caNe-am despartit respectandu-ne si m-am intors in casa gandindu-ma cum am ajuns sa accept aceasta negociere a legii, aceasta tocmeala cu politistii pe lege pe care ne-o propun autoritatile, in frunte cu ministrul Vela, de la emiterea primei ordonante militare si pana la ultima?Cand spui ordonanta militara te gandesti la ceva poate mai presus decat o lege ordinara - o ordonanta, o hotarare, o lege "obisnuita". Poate d-aia sa fi uitat caAdica ce inseamna stricta necesitate? Ce inseamna in apropierea casei? Cum adica sa fie stampilate, cand nu mai este obligatorie stampila? Ce inseamna daca este necesar?Si credeti ca am eu o problema?Iata 38 de situatii la care au raspuns duminica autoritatile, aducand precizari, pentru ca oamenii nu stiu ce ar trebui sa faca, citind ordonantele militare.Si chiar credeti ca au lamurit? Fara dubiu, astfel incat sa nu fie lasat la latitudinea politistului daca te amendeaza sau nu si cu cat?Pai haideti sa vedem ce intelegem clar, fara dubiu, fara posibilitatea de interpretare din acest raspuns:Pot merge la spalatoria auto sa imi spal masina?Da, sunt permise deplasarile la spalatoriile auto pentru curatarea masinilor,dar cu respectarea stricta a prevederilor ordonantelor militare. Deplasarea se poate face completand declaratia pe proprie raspundere la punctul privind acoperirea necesitatilor persoanei/ motiv justificat.Pai sa zicem ca eu imi spalam masina o data pe saptamana, ca asa cred eu ca nu ii afecteaza tabla praful care se asaza de la o zi la alta in strat gros (na, poluare, nespalarea strazilor) si cleiul de la copacul sub care o parchez. Deci eu cred ca e necasar. Dar va crede asta si politistul care ma opreste? Poate ca el crede ca daca inca mai vad lumina pe geamul lateral, nu se justifica spalatul. Si va crede la fel si urmatorul politist care ma opreste?Nu credeti ca este asa? Iata ce raspunsuri dadeau cinci sectii de politie la aceasta intrebare, inainte sa vina precizarile de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Si ce ne facem daca n-au citit toti politistii din tara asta precizarile GCS din sesiunea de intrebari si raspunsuri? Sau vine vr-unul vertical, cu ordonantele in buzunar, si te roaga sa ii indici articolul unde scrie ca e permis sa te duci sa iti speli masina? Sau te intreaba, pe buna dreptate, de ce ai bifat in declaratie "asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor", asa cum se recomanda in raspunsul GCS. Ce necesitate de baza e sa iti speli masina, cand toti comunicatorii oficiali iti spun ca in saptamanile urmatoare vine urgia, ca vine punctul critic, ca e ca la razboi?Dar dincolo de dilemele noastre ca cetateni referitoare la ce putem sa facem si ce sa bifam, modul absolut superficial si iresponsabil in care sunt facute aceste ordonante, fara o anticipare a consecintelor, fara nicio legatura cu viata noastra, a celor pe care o reglementeaza, cel mai periculos lucru mi se pare ca este distorsionarea perceptiei despre lege - atat la nivelul cetatenilor, cat si al fortelor de ordine.Cand ministrul de Interne, comandantul suprem practic pe timp de stare de urgenta, iti spune ca nu este necesar sa prezinti declaratie cand iesi cu cainele, contrazicand astfel textul legii, ca politistii nu vor fi asa de stricti, "nu suntem asa categorici", cand este vorba de aplicarea legii, nu face decat sa sape la fundamentul principiului ca "unde e lege, nu e tocmeala".Cand spui ca un anumit lucru poate fi facut daca se considera ca este necesar si sa bifezi acolo ceva pe declaratie, ca sa fie bifat, nu pentru ca s-ar potrivi sau ar avea vreo legatura, nu faci decat sa indemni cetatenii sa fie creativi, in conditiile in care politistii beneficiaza, la randul lor, de posibilitatea de a lua decizii pe baza dea legii.Cand cuantumul amenzii pe care o primesti (cu limite uriase pentru persoane fizice, intre 2.000 si 20.000 de lei) este lasat la aprecierea politistului, care poate lua decizia inclusiv in functie de atitudinea cetateanului, asa cum spunea mandru de el un secretar de stat de la MAI, nu este asta culmea arbitrariului?Ceea ce fac acum autoritatile prin emiterea de texte de lege neclare, interpretabile in milioane de feluri, prin "completarea" lor cu interpretari proprii, care nu se bazeaza pe lege, prin indemnul explicit la nerespectarea textului legii sub forma unei "generozitati" a unui personaj prea mic pentru palaria pe care o poarta - toate astea nu pot sa duca, pe termen scurt, decat la abuzuri. Si din partea cetatenilor, si a oamenilor de ordine. Iar pe termen lung, la o predispozitie la tocmeala: hai, mai lasa-ma cu legea!Ma intreb, oare ce se va alege de tanarul politist, singurul personaj in toata povestea asta care si-a facut la modul cel mai decent si corect datoria?