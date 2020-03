Ordinul lui Marcel Vela prin care Politia Locala intra sub coordonarea Politiei a fost publicat in Monitorul Oficial

La raport la sefii politiei judetene

Nerespectarea masurilor poate fi caz penal

Ziare.

com

Acesta a fost motivat prin necesitatea implementarii masurilor din competenta Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea politiei locale in ansamblul misiunilor specifice desfasurate de catre structurile ministerului, in contextul raspandirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, care determina boala COVID-19 si in temeiul decretului prin care a fost instaurata starea de urgenta pentru 30 de zile.", stabileste articolul 1 al ordinului.Resursele necesare desfasurarii activitatii politiei locale sunt asigurate, in continuare, de catre unitatile administrativ-teritoriale din care fac parte.", precizeaza actul normativ.Sefii inspectoratelor de politie judetene/Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti stabilesc, de indata, prin dispozitie, modalitatea de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de unitatile de politie din subordine, precum si responsabilitatile si modul de actiune al acestora.Seful Politiei Romane va putea emite dispozitii cu privire la stabilirea modalitatii de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de unitatile de politie, a responsabilitatilor si a modului de actiune al acesteia."Nerespectarea masurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz," se arata la articolul 3 al ordonului semnat de Marcel Vela.Ordinul nr. 44 din 19 martie 2020 pentru operationalizarea conducerii politiei locale de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne poate fi citit pe Portalul Legislativ.