Ordonanta militara 7: Personalul medical, tinut in tara. Inca o localitate intra in carantina, zboruri suspendate cu alte 9 tari

LIVE

LIVE TEXT

Avem primul cetatean arestat preventiv pentru ca a incercat sa fuga

In Ialomita, din 48 de cazuri, 31 sunt din Tandarei, un procent de peste 60%. Din 8 pacienti decedati, 7 sunt din Tandarei

Se instituie carantina pentru Tandarei

suspendam toate zborurile spre Austria, Belgia, Elvetia, SUA, UK, Irlanda, Olanda, Turcia si Iran, in si din aceste tari, pentru 14 zile, incepand cu 5 aprilie, ora 23:00

permite zboruri pentru transportul lucratorilor sezonieri din Romania catre alte state. Aceste zboruri nu se refera la domeniul sanitar si al muncii in zona asistentei sociale.

spatii de repaus intre ture sau garzi personalului medical

preveni infractiunile silvice in aceasta perioada

Vorbeste Bogdan Despescu:

Peste 90.000 de persoane sunt zilnic verificate daca respecta izolarea sau carantina

400 de dosare

sanctiuni de peste 170 de milioane de lei

pe la Nadlac II intra si ies doar tiruri si camioane de marfa, pe 14 benzi de lucru

Incheie Marcel Vela

Ziare.

com

Localitatea vizata de OM7 este Tandarei, din judetul Ialomita. Aici au fost inregistrate 31 de cazuri de infectare, peste 60% din cazurile din judet, si 7 morti . Deja de dimineata, armata a fost adusa in localitate pentru a impune masurile de distantare sociala.In ce priveste zborurile, acestea vor fi suspendate, de maine de la ora 23:00, si cu Austria, Belgia, Elvetia, SUA, UK, Irlanda, Olanda, Turcia si Iran.Vela a anuntat "o veste buna", si anume ca romanii care vor sa lucreze sezonier in alte tari pot pleca cu zboruri charter. Ministrul de Interne a subliniat insa ca nu au voie sa plece cei din domeniul sanitar si asistenta sociala.OM a fost deja publicata in Monitorul Oficial, la scurt timp dupa ce s-a incheiat declaratia de presa.- Cu intarziere, cei 3 oficiali ies la declaratii. Vorbeste Marcel Vela.- Buna ziua. Romania traverseaza una dintre cele mai dificile perioade ale istoriei recente.- Protejarea cetatenilor e o prioritate. Distantarea sociala e unica solutie in acest moment. Stiu ca e extrem de greu.- In aceasta luna are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale crestinatatii. Vom petrece acest moment intr-un mod atipic.- Este greu si stiu ca majoritatea ganditi ca nu are cum sa influenteze ceea ce faceti azi. Va rugam sa respectati indicatiile si sa intelegeti ca aceasta perioada va trece cu bine doar daca facem ceea ce trebuie.- Invingatorii nu sunt cei care triseaza. Haideti sa luptam cu acest cumplit virus, sa fim toti de aceeasi parte a baricadei.- Am semnat azi o noua Ordonanta Militara.- Inainte de a va spune ce prevede, mai fac cateva precizari scurte referitoare la necesitatea emiterii acestei ordonante. Evolutia internationala e de asa natura incat trebuie sa adaptam masurile luate deja pentru a ne asigura ca diminuam la minim orice risc.- Dar, din pacate, un alt factor e comportamentul unora dintre cetateni. Oameni care pur si simplu nu inteleg cat e de periculos ceea ce fac, atat pentru ei, cat si pentru altii. Vreau sa le comunic: legea e pentru toti.de agentii care l-au oprit la un filtru. S-a intamplat la Vaslui.- Asadar, in OM7, emisa astazi, 4 aprilie, am stabilit:. Vom permite intrarea si iesirea doar pentru transportul de marfa, aprovizionarea populatiei si persoanele care nu locuiesc in zona dar desfasoara activitati economice sau in ordine publica, administratia publica, protectie sociala, activitati judiciare, servicii de utilitate publica, energie, agricultura etc.- E strict interzisa intrarea si iesirea din Tandarei prin alte zone si cai de acces decat cele publice.- O alta decizie a fost cu privire la situatia internationala. Multe tari au intrat in zona rosie, am decis sa- Evident ca la fel ca si in deciziile anterioare, aceasta restrictie nu se aplica zborurilor de transport marfa, corespondenta, zboruri umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarile tehnice necomerciale.- Avem si o veste buna: am primit o solicitare de transport si am introdus un articol care va- O alta prevedere se refera la- Transportatorii sunt extrem de importanti in aceasta perioada, economia are nevoie de ei, am stabilit pentru conducatorii masini capacitate maxima peste 2,4 tone care nu au simptome vor completa la intrarea in tara doar o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma locatia in care pot fi contactati intre curse.- La intrarea in tara soferul strain e obligat sa puna in parbriz un colant care va identifica acest tip de transport si soferul e obligat sa aiba asupra sa un formular de tranzit. Altfel e bagat in carantina 14 zile, suporta cheltuielile, iar camionul poate fi preluat de un reprezentant al firmei care il detine.- Ministerele cu retea proprie si autoritatile publice locale vor asigura. Multumesc public unui cetatean care in Radauti a pus la dispozitia medicilor un hotel cu peste 90 de camere in acest sens.- Am mai luat o decizie: La solicitarea ministrului Mediului am introdus un articol pentru a- OM 7 va fi publicata azi in MOf si textul integral va putea fi consultat in urmatoare dupa publicare.- In 24 de ore au fost verificate 15.000 de persoane la frontiere, s-a asigurat paza spitalelor unde e cazul si a locatiilor de carantina.- Au fost intocmite, cele mai multe pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Au fost date- Am stabilit culoare separate pentru transportatori,- Transportatorii sunt deosebit de importanti pentru noi, le asiguram un flux continuu de transport, sa asiguram bunurile necesare comunitatii in aceasta perioada.- La Suceava structurile MAI au organizat masuri de siguranta a orasului si localitatilor limitrofe, de aici intra si ies doar anumite persoane.- La fel la Tandarei si Barbulesti si alte localitati unde oamenii nu au inteles ca trebuie sa respecte regulile. La Tandarei si Barbulesti au fost date 170 de sanctiuni.- Aceste masuri sunt luate pentru ca sunt absolut necesare, nu pentru ca asa am vrut noi.- Prefer sa se spuna la final ca am facut prea mult decat ca am facut prea putin.- Am actionat pe doua paliere: pentru sprijinul clegilor care au nevoie de consultanta pentru a repune situatia pe un fagas cat mai aproape de normal:- Ei vor veni cu solutii pentru problemele cu care se confrunta cele 2 localitati, in Spitalul de Urgenta Arad si Spitalul din Deva.- A doua parte e de a veni in sprijinul persoanlului care lucreaza in linia intai si trateaza pacientii si lucreaza direct cu pacienti fie confirmati, fie doar suspecti.- Saptamana viitoare o nava va aduce in tara 100.000 de combinezoane si vor fi distribuite. Va asigur ca exista si alte materiale de protectie care sunt pe drum.- Vom distribui si catre militari , cei de la ANAF de la vama - Mai e un aspect, al ventilatoarelor. Am explicat cum e problema cu achizitiile, cu ce ne confruntam, cu contracte care nu mai putem sa le executam ca fie interzice tara exporturile.- Am luat masuri pentru ca creste numarul ventilatoarelor imediat, prin aproximativ 120-130 de ventilatoare din dotarea serviciilor de ambulanta care pot fi de folos la ATI.- Vom continua pe palierul de reducere a raspandirii, dar si cu masurile de sprijin al colegilor care lucreaza in linia intai de front.Fac un- Dragi compatrioti, ramaneti acasa, in tarile unde locuiti, si faceti sarbatorile acolo in pace si liniste.- Din pacate, aici vom fi obligati sa va invitam sa locuiti 14 zile in centrele de carantinare. Acest lucru nu ne face bine nici noua, nici dvs, nici familiilor care va iubesc.- Va pot garanta ca vom iesi din aceasta situatie grea si vom fi impreuna. Cat de repede depinde doar de noi.- Dumnezeu sa binecuvanteze Romania si pe dvs, dragi frati compatrioti de peste hotare, oriunde va aflati.