Ordonanta militara vazuta de la tribuna

Sub acest aspect, merita cuvinte de lauda guvernantii nostri, care au muncit in weekend, ca sa stabileasca masuri severe si sa ni le transmita noua, dupa ce am asteptat la televizor timp de peste doua ore , ca sa treaca sfertul academic.Nu pun in discutie cele hotarate, pentru ca nu stie nimeni sa propuna altele mai bune, dar mi se pare bizar ca un ministru si doi secretari de stat sa-si anunte aparitia cu mare tam-tam, iar apoi sa ne citeasca de la pupitru o lege, plus cateva instructiuni, pe care le putea citi la fel de bine orice purtator de cuvant.Poate chiar le-ar fi rostit mai cu talent un prezenator TV sau un actor dramatic, unul din cei pe care ii aplaudam frenetic si la scena deschisa, atunci cand suntem la teatru, sau ii urmarim cu coada ochiului, atunci cand mergem pe strada.Fireste, ministrul nu este inutil. El poate intari cu autoritatea sa cuvintele rostite cu maestrie de prezentator si poate explica pe intelesul tuturor sensul legii, astfel incat cetateanul sa se conformeze nu de frica amenzilor, ci doar din convingere.Marturisesc ca fac parte dintre cei care se caznesc sa respecte legea, adesea din teama. Nu depasesc viteza legala de frica amenzii, nu calc linia continua, nu rup florile din parc, nu arunc resturi pe jos. Dar nimic nu respect cu atata constiincioziate precum recomandarile medicului, desi pentru incalcarea lor nu ma paste nici amenda, nici puscaria.Stiu ca, nerespectand recomandarile medicului, voi simti dureri, voi avea ameteli sau voi zace la pat si tot la el ajung, ca sa repare ce am stricat eu. Nerespectand legile, voi fi amendat sau dat in judecata doar daca m-a observat politistul. Daca nu, nu.Ministrul este un om politic, numit de oameni politici. Semneaza hotarari, semneaza ordonante si conteaza ca noi ne vom supune orbeste. Daca nu, atunci infundam puscaria. M-as astepta insa din partea unui om politic si la alt mod de comunicare decat cel folosit de un simplu politist. Ne poate constrange, dar efectele ar fi incomparabil mai sigure, daca ne-ar convinge.Nu devine deloc convingatoare o lege numai prin faptul ca a fost citita de un ditamai ministru. Devine convigatoare doar daca necesitatea celor stabilite a fost explicata pe intelesul tuturor, litera cu litera, masura cu masura, ca s-o inteleaga tot cetateanul.Recitesc si ma intreb: oare de ce a denumit ministrul de Interne ordonanta sa "militara"? In definitiv, ea priveste in mare masura populatia civila, eventualele litigii le-ar judeca tribunalele obisnuite, este de asteptat ca eventualii delincventi si contravenienti sa fie tot printre civili.Dintr-un singur motiv: sintagma "Ordonanta Militara" iti trimite gandul undeva la alta sintagma, mai severa si apartinand altor timpuri, aceea de "Lege Martiala", in baza careia vinovatul de tradare era impuscat pe loc. Fireste, vremurile acelea sunt departe in trecut, dar si astazi, cand auzi ca ordonanta este miliatara, tresari.Sa me ierte domnul ministru, dar este incomparabil mai comod si mai usor sa ameninti lumea cu respectiva ordonanta decat sa dai explicatii, cu riscul de a fi inteles sau nu, de a fi crezut sau nu, de a reusi sau a nu reusi, de a te da priceput sau dimpotriva. Sa-l bage pe vinovat la puscarie, asta reusesti la sigur, daca ai facut lege pentru asa ceva.Recent, autoritatile din Italia au invitat la Milano un specialist din China, pentru consultari privind combaterea pandemiei. Am citit cu atentie declaratiile chinezului. Nu se mira de ce n-au platit amenzi contravenientii, nici de ce n-au fost inchisi in puscarii delincventii. Se mira de ce se incalca normele si nimeni nu-i convinge pe cetateni ca asa nu e bine.Sa fim intelesi, pozitia Guvernului in raport cu evenimentele mi se pare laudabila. Am convingerea ca altii ar fi facut si mai putin, poate chiar nu s-ar fi descurcat deloc. Nu suporta comparatie numele doamnei Carmen Dan cu cel al domnului Marcel Vela, Dancila este departe de Orban, iar profesionalismul fostului ministru al Sanatatii, contabila Sorina Pintea, nu-l poate pune nimeni alaturi cu cel al chirurgului Costache.Dar inca nu este destul. Mi se pare normal ca autoritatile sa antreneze populatia pentru a preveni raspandirea virusului si cu altfel de mijloace, decat punandu-i sula-n coaste, preventiv. Nu-i usor sa indemni multimea la disciplina si la respectarea legii, dupa ce alti politicieni au tot indemnat-o pana acum la debandada, dar trebuie.