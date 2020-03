Protest al politistilor la bilantul MAI. Ministrul Vela acuza o manevra politica a "pensionarului" Coarna

Solicitarile sindicalistilor necesita un guvern cu atributii complete

El s-a referit astfel la Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor. Vela acuza ca unii sindicalisti din MAI cer doar drepturi banesti spunand ca acestia "ar trebui sa se intrebe ce fac ei pentru Romania si pentru minister, in afara de a baga vuvuzele cand se canta imnul national".Ulterior, Coarna a respins acuzatiile ministrului spunand ca acesta nu intelege sistemul si ca minte."Sunt un adept al dialogului si incurajam dreptul la libera exprimare, desi vreau sa precizez ca astazi, acum, aici, politisti care trebuie sa aplice legea si care va dau dumneavoastra amenzi atunci cand faceti un protest care nu are autorizatie, tocmai ei au facut un protest neautorizat, ca sa subliniem caracterul, devotamentul si profesionalismul unor politisti care fac proteste fara a fi autorizati", a afirmat Marcel Vela referitor la manifestatie.Acesta a spus ca a dorit sa discute cu protestatarii - pe care i-a numit "colegi" si nu "angajati" -, insa a acuzat "o opacitate" din partea sindicatului."Exista o opacitate din partea conducerii acestui sindicat, vreau sa stie lumea; sunt 16 sindicate in MAI, acest sindicat condus de un pensionar, pentru ca nu este angajatul MAI, este un pensionar al MAI, convinge intr-un mod mai mult sau mai putin profesionist anumiti lideri de sindicat din tara care au venit astazi aici sa ceara un lucru care ieri era stabilit intr-o discutie din cadrul ministerului", a mai spus Vela.El a precizat ca solicitarile sindicalistilor necesita un guvern cu atributii complete."Ei stiu ca e imposibil, dar ceea ce face aici pensionarul acesta care conduce sindicatul si care are un salariu la sindicat mai mare decat ministrul Afacerilor Interne, are preocupari electorale si veti vedea, peste doua luni, ca viata imi va da dreptate, va fi un frumos candidat politic pentru Parlamentul Romaniei.Asadar, este o diversiune si, din pacate, au cazut in aceasta capcana membri de sindicat onesti care au venit aici sa strice un moment frumos chiar al activitatii lor", a adaugat ministrul interimar.Vela a acuzat ca la nivelul MAI "este o increngatura intre sindicate, prin care ei cer doar asa: salarii marite, pensii enorme, iesit la pensie mult mai devreme", el spunand ca dincolo de aceste cerinte "ar trebui sa se intrebe ce fac ei pentru Romania si pentru minister in afara de a baga vuvuzele cand se canta imnul national".Raspunzand unei intrebari, Marcel Vela a spus ca "e o manevra politica in spatele acestui protest"."Eu le-am spus si domniilor lor (...) inainte de a sti ca exista pe pamant unul Coarna, care a fost sef de post in comuna Vilcele sau nu stiu care din judetul Calarasi, prieten cu actualul presedinte de Consiliu Judetean din Calarasi, la care a si lucrat, la firmele lui, si ca el ar fi liderul maximo din tot ministerul asta (...) dansii reprezinta doar un segment, nu tot ministerul", a mai sustinut Vela, adaugand ca protestatarii ar fi trebuit sa-si prezinte revendicarile la IGPR.Zeci de politisti au protestat, marti, la sediul MAI, zi in care ministrul Marcel Vela a prezentat Evaluarea activitatii Ministerului Afacerilor Interne desfasurate in anul 2019.Presedintele SNPPC, Dumitru Coarna, spune ca exista decizii ale instantei care nu sunt aplicate de actualul ministru, motiv pentru care doi politisti care lucreaza in acelasi loc beneficiaza de salarizare diferita."Vrem sa tragem un semnal de alarma cu privire la nerespectarea legii de catre Vela. Sa ne fereasca Dumnezeu de democratia asta. Mie mi-e tare teama de atitudinea asta. Acest Vela nu respecta deciziile instantelor judecatoresti.Avem extrem de multe drepturi salariale castigate in instanta (...), prin care il obliga pe acest Vela sa egalizeze toate salariile la nivel maxim", a spus liderul de sindicat.