Rafila spune ca masurile din acordul MAI - BOR sunt greu de gestionat si imprevizibile: Riscurile sunt evidente

Anuntul lui Vela

Propunerile specialistilor

16% din cazurile de COVID -19 sunt cadre medicale

Ziare.

com

Alexandru Rafila a declarat miercuri seara, la Digi24, ca varful pandemiei de coronavirus ar putea fi in tara noastra dupa sarbatorile pascale."Discursul pe care l-am avut eu si alti colegi de-ai mei a fost urmatorul: depinde foarte mult de cum ne comportam fiecare dintre noi, dar apreciem ca undeva la o saptamana, 10 zile dupa Pasti.Sigur o sa existe o anumita aglomerare in noaptea de Pasti, dar asta cred ca nimeni nu se indoieste, dar asta nu inseamna ca si trebuie sa o incurajam pentru ca varful la care vom ajunge, oricat de inalt va fi el, cate cazuri noi vor fi inregistrate in fiecare zi, depinde de cat de mult reusim sa ne retinem sa avem aceste contacte apropiate care sunt pana la urma principala modalitate de transmitere a bolii", a spus Rafila.El a precizat ca masurile administrative, prin care angajati de la Ministerul de Interne vor aduce Lumina, i se par greu de gestionat si imprevizibile."Masurile astea administrative, am vazut prin intersectii, la scarile de bloc, veneau niste persoane de la Ministerul de Interne si aduceau Lumina samd, mie mi se par greu de gestionat si imprevizibile, pentru ca ganditi-va doar la iesirea dintr-o cladire cand coboara 10 sau 100 de persoane si se inghesuie ca sa primeasca respectiva Lumina.", a afirmat presedintele Societatii Romane de Microbiologie.El a mentionat ca, daca autoritatile statului iau decizii contradictorii, aceste lucruri creeaza confuzii in randul populatiei."Cu o zi inainte a fost un mesaj destul de transant din partea presedintelui. E greu daca autoritatile statului iau decizii contradictorii, lucrurile astea creeaza confuzii si ulterior va dati seama ca lumea nu stiu ce atitudine va lua, o sa hotarasca fiecare cum crede ca e mai bine si e un pericol din punctul asta de vedere",a explicat Rafila.El a mai precizat ca dupa perioada 25 aprilie - 1 mai autoritatile vor vedea daca se va inregistra o crestere vertiginoasa a numarului de cazuri.", a mai declarat Rafila.Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, marti seara, un acord semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune.Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj miercuri, prin care a spus ca lucrurile nu se relaxeaza si ca oamenii trebuie sa stea in continuare in case pentru a se preveni raspandirea coronavirusului, altfel "dupa sarbatori, vom avea inmormantari".Alexandru Rafila a mai declarat miercuri seara, la Digi24, ca specialistii au propus sa fie 30 de laboratoare la nivel national care sa poata realiza chiar peste 10.000 de teste."Noi am propus sa avem un grup de laboratoare sa fie echilibrat raspandite la nivel national, nu foarte multe, in jur de 30 de laboratoare care sa poata sa faca pana la 10.000. chiar peste 10.000 de teste, iar celelalte laboratoare de linia a doua sa rezolve eventual problemele locale, dar la nivel national trebuie sa avem aceasta capacitate in care sa avem garantia calitatii si sa avem garantia ca oamenii care lucreaza acolo sunt foarte bine antrenati si pot sa lucreze in absolut orice zi si daca se poate si in doua schimburi incat sa putem sa raspundem la numarul de solicitari.Maine Ministerul Sanatatii va extinde lista categoriilor de persoane care sa fie testate incat sa raspundem unei a doua faze. Initial noi am fost intr-o faza in care am incercat sa oprim infectia sa intre in tara. Si acum ne aflam in etapa de limitare a transmiterii, a cazurilor grave si a deceselor in care incercam sa nu afectam in special aceste categorii care sunt la risc si sa depistam contactii si sa limitam transmiterea cat putem de mult", a explicat Rafila.El a mai afirmat ca 16% din numarul total de cazuri de Covid-19 sunt in randul personalului medical.Daca am scoate din aceasta ecuatie situatia de la Suceava si inca din doua, trei locuri care au inregistrat un numar important de cazuri, atunci situatia nu ar fi ingrijoratoare, restul imbolnavirilor fiind sporadice si nepunand in pericol functionarea unitatii medicale.", a mai transmis Alexandru Rafila.