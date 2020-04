Renate Weber ii cere lui Marcel Vela o strategie impotriva infractorilor: Primim numeroase sesizari!

Siguranta populatiei, "puternic incercata"

Vela: Infractionalitatea a scazut

"Primim numeroase sesizari, asa cum semnaleaza tot mai des mass-media, in legatura cu cazuri de inmultire a actelor savarsite, unele chiar cu violenta, la adresa persoanelor sau a bunurilor acestora.Avand in vedere ca aplicarea masurilor specifice starii de urgenta presupune concentrarea in aceasta sfera, a prevenirii raspandirii virusului, a activitatii autoritatilor cu atributii in sfera prevenirii fenomenului infractional, ne exprimam ingrijorarea in legatura cu efectul nedorit al cresterii numarului de infractiuni privind bunurile si persoanele in perioada urmatoare....", se arata in solicitarea AP.Conform solicitarii, Romania trece printr-o situatie exceptionala in contextul pandemiei de COVID-19, care afecteaza populatia la nivel general, instituirea starii de urgenta fiind doar o parte din raspunsul care trebuie oferit societatii romanesti si evolutiei ei viitoare.Avocatul Poporului reafirma rolul sau de garant al drepturilor si libertatilor fundamentale, mai ales intr-o perioada a masurilor exceptionale, cand siguranta populatiei este "puternic incercata" din toate punctele de vedere.", se mai arata in solicitare.Scrisorea poate fi citita pe site-ul Avocatului Poporului. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atentionat, duminica, la Digi24, ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa.El a mentionat ca s-a marit numarul dispozitivelor de ordine publica. Chestionat privind numarul de spargeri, care a crescut in zona Arad, el a mentionat ca la nivel national infractionalitatea a scazut."La nivel national sa stiti ca infractiunile au scazut, poate si din cauza... sau acum pot sa spun datorita faptului ca circulatia este redusa, restransa pe strazi sau oamenii sunt acasa. La nivel national, infractionalitatea a scazut.Ei nu tin cont de pandemie sau de conditiile - sa spunem - impuse de ordonantele militare si, probabil, isi pastreaza prostul obicei pe care l-au avut si in Romania inainte de a pleca si in unele state unde au ajuns", a spus Vela.