Romania inchide temporar mai multe puncte de frontiera

Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a anuntat, joi seara, in urma unei sedinte la MAI, ca membrii Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta au decis inchiderea mai multor puncte de trecere a frontierei care aveau trafic redus.Astfel, Vela a anuntat ca vor fi inchise temporar punctele de trecere Turnu, Sacuieni, Salonta si Valea lui Mihai la granita cu Ungaria, punctul de trecere Sighet la granita cu Ucraina, vamile de la Negru Voda, Lipnita, Dobromir, Zimnicea, Turnu Magurele si Bechet prin care se facea tranzitul din si catre Bulgaria, punctele de trecere Radauti Prut si Oancea la granita cu Republica Moldova.In plus, sunt punctele de trecere a frontierei de la Portile de Fier 2, Moldova Noua, Foieni, Lunga, Valcan, Drobeta Turnu Severin si Naides, care au fost inchise unilateral de catre autoritatile sarbe incepand din 12 martie ora 8.Pe frontiera cu Serbia raman deschise punctele de trecere Portile de Fier I, Moravita si Jimbolia.De joi au intrat in vigoare noi masuri. Dupa ce gradinitele, scolile si universitatile s-au inchis, in marile orase cele mai multe dintre firme si-au lasat angajatii sa lucreze de acasa sau le-au decalat programul, astfel incat mijloacele de transport in comun sa fie cat mai putin aglomerate. Totodata, majoritatea evenimentelor artistice, culturale, sportive si chiar si religioase s-au amanat sau anulat.