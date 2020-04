Romanii au stat in casa de Paste. Vela zice ca se simte implinit si anunta "o actiune" pentru marti

Ziare.

"Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paste atat de diferit. Am simtit ca au fost urari menite sa ma incurajeze, sa ofere forta si energie pentru actiunile viitoare. Va multumesc pentru fiecare urare, pentru timpul dumneavoastra, pentru faptul ca imi semnalati anumite aspecte aici, dar mai ales pentru ca ramaneti mereu deschisi dialogului", si-a inceput Marcel Vela mesajul pe Facebook.Marcel Vela spune ca nu a ramas indiferent la eforturile romanilor de a sta in case, la Paste si spune ca are un sentiment de implinire."De asemenea nu pot ramane indiferent in fata eforturilor dumneavoastra. Rugamintile noastre au fost aplicate intr-un mod exemplar cum poate nu s-au asteptat cei care isi doreau sa speculeze negativ acest moment. Dovada dumneavoastra de respect si patriotism pentru toata munca noastra din spatele acestor zile a fost cu adevarat impresionanta si va spun din suflet MULTUMESC! Nimic nu poate avea rezultat fara unitate, impreuna am fost si suntem o mare echipa care lupta pentru acelasi scop, iar dumneavoastra ati inteles acest mesaj intru totul. Aceste zile imi ofera sentimentul de implinire a misiunii fata de cetateni si fata de Romania", a mai scris Vela.In final, ministrul de Interne a anuntat o actiune pe care o pregateste special pentru a ramane in dialog permanent cu cei care ii trimit mesaje."Pentru ca imi doresc sa fiu mai aproape de mesajele primite aici si pentru ca vreau ca multe intrebari sa nu ramana fara raspuns, maine voi anunta o actiune pe care o pregatesc special pentru a ramane intr-un dialog permanent", a mai scris Vela.