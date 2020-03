Romanilor aflati in carantina fortata li se va canta imnul, la difuzoarele masinilor de politie, a ordonat Vela

Ziare.

"Incepand de astazi, masinile politiei, jandarmeriei si politiei de frontiera, aflate in patrulare pe timp de zi, vor difuza, prin sistemul de avertizare acustica din dotare, primele trei strofe ale Imnului de Stat al ROMANIEI!", anunta Ministerul Afacerilor Interne pe pagina de Facebook, postand si o inregistrare video in care apare o masina de politie din ale carei megafoane se aude Imnul de stat.In replica, liderul Pro Romania, Victor Ponta, se intreaba, intr-o postare pe Facebook:"Aceata este solutia Ministrului de Interne pentru Pandemie??? Sa ne cante masinile MAI imnul? Urmeaza slujbe stradale? Dvs ce opinie aveti? In timp ce ascultam imnul la masinile MAI azi doar prin Vama Nadlac au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania! Care au plecat acasa-ca nu mai sunt locuri in carantina!", a scris Ponta."Acum ca am aflat ca e suficient sa canti imnul ca sa te declari patriot!", conchide Ponta, publicand si un document prezentat ca fiind cel prin care se instituie masura referitoare la Imnul de Stat.