Schimbari la varful Ministerului de Interne: Fost sef al Politiei Romane, numit secretar de stat

Conform Digi24, Vela l-a dat afara pe secretarul de stat Daniel Chirila, in locul acestuia fiind numit chestorul Bogdan Despescu.Daniel Chirila este cel care a fost propus, in septembrie 2019, pentru functia de ministru al Afacerilor Interne de catre premierul de atunci - Viorica Dancila.Potrivit Newsweek.ro, Chirila s-a pensionat la 20 martie 2017, la doar 39 de ani. In 2018, a primit circa 7.583 de lei pe luna pensie, adica 91.000 de lei pe an, potrivit declaratiei de avere.Pana anul acesta a lucrat in mediul privat. A fost numit secretar de stat la MAI, chiar de catre Viorica Dancila, in luna august.Amintim ca Bogdan Despescu a fost demis din functia de comandant al Politiei Romane in plin scandal, in ianuarie 2018, de premierul de atunci - Mihai Fifor.In 2018, refuzul demiterii lui Despescu a stat la baza caderii Guvernului Tudose, dupa o cearta a premierului cu ministrul de Interne de atunci, Carmen Dan.