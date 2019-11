Mai multe ONG-uri si grupuri civice i-au scris noului ministru de Interne: Se cere desecretizarea dosarului 10 august 2018

Federatia Initiativa Timisoara,

Initiativa Romania,

#activAG Pitesti,

Asociatia Aradul Civic,

Stafeta Steagului Uniunii Europene,

Voluntari in Europa,

Asociatia Platforma Oradea Civica 2017,

Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei,

Reset Iasi,

Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie - VeDem Just,

#Rezist Galati,

Diaspora Milano,

Grupul Civic Madrid-Ro,

Rezist Dublin,

Actiunea Civica Galati,

Rezist Budapesta,

Rezist Ingolstadt. Si eu sunt din Romania,

Canada Save Rosia,

Diaspora Franta solidara cu Romania,

Asociatia Bihorul Civic,

EuRoAleg,

#Rezist Milano

Protestatari Pro Democratie Londra.

Ziare.

com

Organizatiile atrag atentia ca schimbarea conducerii MAI a fost determinata, intre altele, si de protestele care au avut loc in ultimii ani in Romania, dar si in diaspora."Organizatiile si grupurile civice semnatare apreciaza pozitiv votul de desemnare a noului guvern si spera ca acesta isi va respecta promisiunile asumate in fata societatii romanesti.Totodata va aducem aminte dumneavoastra si colegilor dumneavoastra din Guvern ca aceasta schimbare de care beneficiati a fost determinata in mare masura si de protestele intense din ultimii ani, urmare a implicarii grupurilor si organizatiilor civice din Romania si diaspora.Ministerul de Interne, in speta Jandarmeria Romana, a avut uneori in aceasta perioada un comportament nedemocratic, manifestandu-se asemenea unei garzi pretoriene a grupului infractional care a supus Romania, aproape scotand-o din spatiul european. Aceste acte de violenta institutionala, larg criticate si de institutiile europene, trebuie sa dispara dintr-un stat de drept, in care respectarea drepturilor si a libertatilor individuale ar trebui sa fie nenegociabila", se arata intr-un comunicat de presa remis joiAstfel, sustin asociatiile semnatare, sunt necesare mai multe lucruri, printre care desecretizarea dosarului 10 august 2018, dar si anchete interne care sa ii vizeze pe jandarmii care au actionat violent la protestul diasporei de anul trecut."In acest context, consideram necesar sa va indreptati atentia asupra unor doleante a caror solutionare, in opinia noastra, nu sufera amanare:privind comportamentul unor inalti responsabili din Jandarmerie si rolul pe care acestia l-au avut in 10 august 2018, dar si cu prilejul altor manifestari de amploare care au avut loc la Bucuresti., dovedite a fi astfel in instanta. Din fericire, marea majoritate a amenzilor au fost anulate in instantele judecatoresti, dovedind reaua intentie si obsesia unor ofiteri ai Jandarmeriei, controlati politic, de a limita dreptul la libera exprimare si protest.din orasele Romaniei unde au avut lor proteste si unde au fost reclamate abuzuri contra protestatarilor.unor lideri ai grupurilor civice, de catre Politia Romana in vara anului 2018, acte vadite de politie politica.in cadrul carora vom veni cu sugestii de modificare a Legii 60/1991 republicata - Legea privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice", potrivit sursei citate.In fine, organizatiile noteaza ca "speram la o reactie pozitiva si ne dorim o colaborare care sa aiba ca rezultat un comportament democratic al institutiilor de ordine din Romania, institutii care sa sustina si sa apere drepturile constitutionale ale cetatenilor romani".Organizatiile semnatare sunt:Precizam ca Marcel Vela a declarat, la audierea din comisiile de specialitate, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei. Noul ministru de Interne a fost intampinat cu proteste , in prima zi de mandat.Cateva persoane au protestat, marti dimineata, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cerand, din nou, demiterea lui Raed Arafat.