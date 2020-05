Un politist local si-a pus pe Facebook adeverinta de venit, ca sa arate ca Vela nu a spus adevarul despre salariile lor

Ziare.

"As vrea sa incep prin ai (sic!) multimi domnului ministru Marcel Vela pentru dezinformarea in masa pe care o face in mass-media despre politistii locali si politia locala", a scris barbatul pe Facebook. Acesta s-a plans de faptul ca Vela a sustinut ca politistii locali au facut abuzuri."Cum puteti domnule ministru sa spuneti acum, dupa toate zilele in care am verificat persoane izolate la domiciliu si am facut efectiv paza la centrele de persoane izolate (padurea verde), zile in care am stat in filtre fixe impreuna cu armata si politie, in care am stat la toate spitalele din municipiul Timisoara, dupa zile libere taiate si weekenduri la rand in strada, repet actiunile au fost coordonate de unitatile MAI, sa spuneti ca am facut abuzuri si ca nu am sanctionat in spiritul si litera legii, cand dumneavoastra ati emis ordonantele militare cu un cuantum al amenzilor intre 2.000-20.000 de lei...Iar acum ne acuzati ca luam salarii de 8.000-9.000 de lei fara a studia declaratiile noastre de avere, mi se pare josnic din partea dumneavoastra sa dezinformati cetatenii acestui stat respectiv oras", a notat el.Pentru a demonstra ca ministrul Vela nu a spus adevarul, barbatul a publIcat adeverinta de venit pe 2019, in care arata ca venitul brut lunar a variat intre 3.476 de lei si 5.377.Saptamana trecuta, ministrul Vela a declarat la Digi24 ca: "Politia locala are un avantaj care nu este comparativ cu Politia nationala. Politistii locali sunt in subordinea primariilor, s-au marit salariile la primarii si in mod automat functionarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un politist local care protejeaza ordinea publica intr-un parc din Timisoara are 8-9.000 de lei, iar un politist din MAI care isi risca viata sa prinda uncriminal are la jumatate din salariul politistului local", a spus ministrul, la Digi24.Si Sindicatul Meridian a reactionat dupa ce Vela a spus ca sunt probleme cu politistii locali, care nu respecta prevederile ordonantelor in litera si spiritul lor. Sindicatul a transmis ca politistii locali din strada au experienta si au lucrat la fel de bine ca ceilalti functionari ai statului. Reprezentantii sindicatului au sustinut ca acestia au dus la bun sfarsit toate misiunile care le-au fost incredintate, in ciuda lipsurilor cu care s-au confruntat.