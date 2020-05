Un primar PNL il contrazice pe Vela: A lansat in spatiul public un neadevar mare

Ziare.

Conform lui Robu, liberal, coleg de partid cu Vela, politistii locali timisoreni au salarii nete lunare cuprinse intre 2.000 si 5.000 de lei, cei cu functii de conducere incasand intre 6.000 si aproximativ 7.500 de lei, bani la care se adauga, in ambele cazuri, norma de hrana.Astfel, conform primarului, salariile politistilor locali din Timisoara sunt: 2.000-3.000 lei/luna pentru 93 de politisti locali; 3.000-4.000 lei/luna pentru 132 de politisti locali; 4.000-5.000 lei/luna pentru 33 de politisti locali. Salariile functiilor de conducere: 6.054 lei/luna pentru sef birou; 6.582 lei/luna pentru sef serviciu; 7.032 lei/luna pentru director executiv adjunct si 7.435 lei/luna pentru director executiv."Salariile acestea cuprind mai putin indemnizatia de hrana, care este comuna si pentru politistii Politiei Romane. Replica mea la declaratia domnului ministru de Interne se limiteaza la comunicarea situatiei reale a salariilor in Politia Locala Timisoara si la exprimarea regretului ca domnul ministru a lansat in spatiul public un neadevar atat de mare privitor la o structura a Primariei Timisoara", a afirmat Nicolae Robu.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat sambata, pe un post de televiziune, ca un politist local care protejeaza ordinea publica intr-un parc din Timisoara are 8-9.000 de lei, iar unul din MAI, care isi risca viata sa prinda un criminal, are la jumatate din salariul politistului local."Politistii locali sunt in subordinea primariilor, s-au marit salariile la primarii si, in mod automat, functionarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un politist local care protejeaza ordinea publica intr-un parc din Timisoara are 8-9.000 de lei, iar un politist din MAI care isi risca viata sa prinda un criminal are la jumatate din salariul politistului local", a spus ministrul Marcel Vela.