Val de procese impotriva ordonantelor lui Vela: "Cultiva blasfemia si delasarea religioasa"

Trei astfel de procese au fost respinse ca inadmisibile sau cererile au fost considerate nefondate:Curtea de Apel Bucuresti () - Cerere respinsa ca inadmisibila pe 6 aprilie, cu recurs.Curtea de Apel Ploiesti () - Cerere respinsa ca inadmisibila pe 7 aprilie, cu recurs.Curtea de Apel Bacau () - Cerere respinsa ca nefondata pe 9 aprilie, cu recurs.Cel putin alte patru procese similare se afla pe rolul instantelor, potrivit unei analize. Trei cazuri au ca reclamant aceeasi persoana. Aceste cereri vizeaza anularea partiala a articolului 2 din Ordonata Militara 2/21 martie 2020: "Curtea de Apel Cluj () - Are primul termen de judecata vineri, 10 aprilie 2020.Curtea de Apel Iasi () - Are primul termen de judecata pe 14 aprilie.Curtea de Apel Galati () - Are primul termen de judecata pe 23 aprilie.Curtea de Apel Brasov () - nu a primit inca termen de judecata.In primul caz respins de Curtea de Apel Bucuresti, dosarul 8143/3/2020, reclamantul solicita instantei sa suspende aplicarea articolelor 2 si 3 din Ordonanta militara 3/24 martie 2020, deoarece s-a face o discriminare bazata pe motiv de varsta, in cazul interdictiilor instituite persoanelor de peste 65 de ani.Din punct de vedere tehnic, cererea a fost sub forma unei ordonante presedintiale, dosar care se judeca de urgenta. Tocmai din acest motiv cererea a fost respinsa ca inadmisibila.Instanta a constatat ca practic reclamanta cere suspendarea executarii unui act administrativ in cadrul procedurii ordonantei presedintiale, lucru care nu ar fi posibil.Suspendarea executarii unui administrativ este prevazuta strict de articolul 14 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.In al doilea caz respins de Curtea de Apel Ploiesti, dosarul 168/42/2020, reclamantul solicita instantei anularea partiala a Ordonantei militare nr. 2/2020, respectiv anularea in alin. 2 al art. 2 al Ordonantei militare nr. 1/2020, din formularea "" a expresiei "".Se mai cerea si anularea alin. 3 al art. 3 al Ordonantei militare nr. 1/2020, din formularea "Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, precum si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora" a expresiei "la care pot participa maximum 8 persoane, precum si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora" a expresiei "la care pot participa maximum 8 persoane", alineate introduse prin art. 9 alin. 1, pct. 1 al Ordonantei militare nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.Potrivit reclamantului, masurile luate de MAI prin aceasta ordonanta ataca direct existenta libertatii de expresie religioasa, prin faptul ca introduc in mentalul colectiv al credinciosilor ortodocsi idei contrare doctrinei ortodoxe:- Ideea ca Biserica, Casa lui Dumnezeu, ar putea fi un loc de contaminare cu COVID-19, cand de milenii se stie ca Biserica este un spital in care puterea lui Dumnezeu vindeca astfel de molime;- Ca pentru a te vindeca de aceasta epidemie nu ai nevoie de Dumnezeu, El insusi "izolat la domiciliu" de catre ordonantele MAI;- Ii despart pe credinciosii ortodocsi de Dumnezeu si de sprijinul spiritual al Bisericii Ortodoxe, lasandu-i prada singuratatii, deznadejdii, fricii de moarte si propagandei alarmiste a media, in conditiile in care credinciosii ortodocsi in astfel de momente alearga mai mult decat oricand la ajutorul lui Dumnezeu si au nevoie de ajutorul Acestuia;- Ca Sfintele Icoane ar avea nevoie de dezinfectie, desi credinciosii ortodocsi stiu de milenii ca ele sunt "dezinfectate" de lucrarea Duhului Sfant in ele;- Ca impartasirea de la acelasi Potir ar putea fi sursa de infectare, in ciuda faptului ca aceasta impartasire se practica frecvent in capelele spitalelor de boli infectioase;- A afirma ca Trupul si Sangele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie."Toate aceste idei cultiva necredinta, blasfemia si delasarea religioasa, punand in discutie insasi existenta libertatii de constiinta religioasa.Masurile pot fi atentate la adresa fizica si, mai ales, psihica a credinciosilor, lipsiti de ajutorul Bisericii pe o perioada atat de lunga si de importanta in viata liturgica cum este perioada Pastilor.", sustinea reclamantul.Curtea de Apel Ploiesti a respins ca inadmisibila aceasta solicitare. In esenta, era vizata chiar cererea facuta, tot prin intermediul unei ordonante presedintiale.Judecatorii arata ca ordonanta presedintiala, prin esenta ei, astfel cum este reglementata, reprezinta o procedura speciala prin care legea ingaduie sa se dea o rezolvare vremelnica si fara prejudecarea fondului unor cauze al caror caracter urgent nu ingaduie sa se astepte desfasurarea procedurii de drept comun.," motiveaza instanta.