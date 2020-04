Vela a anuntat Ordonanta Militara 8: Pietele raman deschise, se suspenda exportul anumitor produse alimentare

LIVE TEXT

Azi am semnat Ordonanta Militara 8.

Ziare.

com

Astfel, potrivit documentului, pietele agroalimentare precum si unitatile fitofarmaceutice vor ramane deschise pe toata durata starii de urgenta."O prevedere extrem de importanta: pietele agroalimentare raman deschise pe toata perioada starii de urgenta, cu conditia ca producatorii sa prezinte certificatele de producator. Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada starii de urgenta", a declarat Marcel Vela.Totodata, din momentul publicarii ordonantei in Monitorul Oficial, este interzis exportul mai multor produse alimentare."O prevedere extrem de importanta. Pe perioada starii de urgenta se interzice si se suspenda exportul pentru urmatoarele produse: grau, orz, ovaz, porumb, soia, faina, ulei de seminte, zahar, biscuiti, turte, tot ceea ce tine de panificatie", a anuntat Marcel Vela.Potrivit acestuia, procedurile de export pentru aceste produse, aflate in derulare, se suspenda pe perioada starii de urgenta."Achizitionarea intracomunitara a produselor agroalimentare se poate face numai daca statul membru face dovada faptului ca produsele achizitionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului", se mai arata in document.De asemenea, noua Ordonanta Militara prevede ca este permisa deplasarea in afara locuintei pentru cei care practica pescuitul comercial, dar si pentru apicultori catre stupine.Marcel Vela a mai anuntat ca a fost prelungita interdictia zborurilor inspre si dinspre Spania cu inca doua saptamani.In ceea ce priveste zona economica, Ordonanta Militara 8 prevede ca se suspenda procedurile de vanzare-cumparare a pachetelor majoritare de actiuni ale companiilor din domeniul energetic.- Intram intr-o perioada foarte importanta pentru toata crestinatatea. E perioada in care fiecare isi face planuri. Sunt constient ca ma adresez unui popor cu frica lui Dumnezeu.- Au venit peste noi momente tulburi, care au adus schimbari majore in viata fiecaruia. Distantare sociala, probleme economice. Stand in casa, vom reusi sa intram mai repede in normalitate. Stiu ca e greu, stiu ca v-ati dori sa fiti la biserica in noaptea de Inviere. dar e mai bine sa ne bucuram de cei dragi multi timp inainte.- Am suplimentat numarul patrulelor. Politia Romana, Jandarmeria, Armata sunt zi de zi in misiuni operative.Va fi publicata in Monitorul Oficial in cateva ore.Principalele prevederi sunt:- Din aceasta seara e permisa circulatia in afara locuintei a celor care practica pescuitul comercial.- Din aceasta seara e permisa circulatia in afara locuintei a apicultorilor catre stupine.- E permisa circulatia pentru achizitionarea de masini si de piese de schimb auto.Masura nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.pentru cei care prezinta certificat de producator agricol.- Unitatile fitofarmaceutice raman deschise pe perioada starii de urgenta.- Prin punctele de frontiera de la granita cu Ungaria se permite intrarea si iesirea lucratorilor transfrontalieri cu utilaje agricole. Se excepteaza de la masurile de izolare sau carantinare lucratorii transfrontalieri de la granita cu Ungaria care nu au simptome specifice infectarii cu coronavirus.- Pentru ca am vazut ce s-a intamplat la Galati, se interzice pe perioada starii de urgenta incetarea activitatii de servicii sociale, pentru persoane varstnice, pentru copii si adulti cu situatie speciala.- O prevedere extrem de importanta.- Procedurile de export pentru aceste produse aflate in derulare se suspenda pe perioada starii de urgenta.- Pentru zona economica - pe perioada starii de urgenta se suspenda vanzarea cumpararea de actiuni in sistemul energetic national.si sa se dezinfecteze lifturile, casa scarilor.- Pentru ca se apropie Sarbatorile, in zilele de joi, vineri si sambata, premergatoare sarbatorilor Pascale, operatorii economici isi pot prelungi orarul de functionare, fiecare cum considera.- Mentinem operationala linia de control la frontiera. Toti cei care vin in Romania vor fi trimisi in carantina sau izolare.- Pentru cei aflati in afara tarii:- Misiunea noastra este sa veghem la respectarea legii.- Peste 36.000 de angajati au actionat in ultimele 24 de ore. S-au aplicat peste 8.000 de amenzi pentru nerespectarea ordonantelor militare.- Medicii si asistentele sunt erorii din aceste zile si trebuie sa le recunoastem meritele. Alaturi de ei, eroi sunt si politistii, jandarmii, militarii, politistii locali. Sunt in strada in fiecare zi.- Inainte sa dau unele clarificari, vreau sa urez colegilor nostri din sistemul sanitar "La multi ani" de Ziua Sanatatii, chiar daca e cu intrziere de doua zile.- Ordinul prin care s-a decis reducerea activitatii medicale doar la cazurile obligatorii, a starnit reactii. Din ce am vazut multa lume a interpretat ca este o sistare a activitatilor cu exceptia urgentelor. S-a dat de fapt medicului alegerea de a opera un pacient acum sau peste o luna.- Nu vor fi afectate tratamentele oncologice, femeile gravide, dar sunt afectiuni precum o proteza de sold care poate fi amanata. Motivul e sa pastram locuri libere in spitale si sa protejam pacientii.- E o logica in spatele acestui ordin. Nu trebuie incarcate spitelele cu cazurile ce pot fi amanate. Casele de asigurari nu au cum sa refuze decontarea la ambulatoriu, nu am suspendat aceasta activitate.- Prin ceea ce trecem noi toti, este una din lectiile vietii si acum e momentul sa dovedim capacitatea de a fi disciplinati si uniti.- Toti simtim durerea separarii de cei dragi. Eforturile noastre vor duce la rezultate, dar fac apel sa fie respectate regulile. Orice abatere va fi platita scump.- Vreau sa imi exprim recunostita fata de cei din MAI, sportivi campioni s-au oferit sa vina in strada. Transmit recunostinta si celor care lucreaza in sistemul sanitar- Multumesc celor care raman acasa si isi protejeaza familia. Celor din Diaspora le cer sa ramana acolo si sa ii iubeasca pe cei dragi de la distanta. Doar asa vom depasi aceasta perioada grea.*******************248 de romani au murit pana acum de coronavirus in tara, iar la aceasta cifra se adauga si cei 38 care au pierdut lupta cu boala in alte state ale lumii. Numarul celor infectati creste de la o zi la alta - joi am ajuns la 5.202 cazuri.