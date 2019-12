Vela acuza ca PSD a dat bani disproportionat la Jandarmerie si Politie

Ziare.

com

"Am constatat de-a lungul timpului o alocare neproportionala a fondurilor bugetare din ultimii ani intre principalele arme ale ministerelor. Va dau un exemplu cu privire la repartitia sumelor pentru investitii intre Politia Romana si Jandarmeria Nationala.Astfel, in 2018, Jandarmeria Romana a primit 105,8 milioane aproape jumatate din bugetul ministerului de 225 milioane de lei destinat investitiilor si dotarilor. Comparativ, Politia Romana, o structura cu efective aproape de doua ori mai mari decat cele ale Jandarmeriei, a primit doar 74,6 milioane de lei", a spus ministrul.Vela a explicat ca situatia de repartizare incorecta s-a repetat si in 2019."Jandarmeria Romana a primit 36,4 milioane de lei, iar Politia Romana - 37,6 milioane bugetul pe acest capitol de cheltuieli fiind de 119,3 milioane de lei", a punctat ministrul de Interne.A.G.