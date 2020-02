Vela anunta achizitionarea mai multor scannere termice pentru a dota aeroporturile - cat au costat

Ziare.

Marcel Vela a anuntat, marti seara, la finalul sedintei de Guvern, ca fiecare aeroport din tara va primi doua astfel de scannere termice, iar Aeroportului International Henri Coanda din Bucuresti va primi cinci."Ca noutate, fata de ce am stabilit in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a introdus si un amendament de catre Ministrul Transporturilor, cu privire la achizitionarea unor scannere termice care sunt cuprinse tot in aceasta ordonanta, pentru a dota cele 16 aeroporturi internationale, cinci pentru Aeroportul International Bucuresti si cate doua pentru celelalte aeroporturi, unul pe fluxul de intrare si unul pe fluxul de iesire. Pentru termoscannere sunt prevazuti 5 milioane de lei si pentru celelalte achizitii, pana la plafonul de 220 milioane de lei", a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.Vela mai spune ca s-a discutat, in sedinta de Guvern de marti si despre stocurile de urgenta medicala si masurile pentru instituirea carantinei, in contextul infestarilor cu coronavirus."S-a discutat despre stocurile de urgenta medicala precum si masurile aferente instituirii carantinei. Asa cum stiti, duminica a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in care am promovat unele decizii regasite astazi in OUG aprobata de catre Guvernul Romaniei. Asadar, s-a aprobat constituirea stocurilor de urgenta medicala pentru epidemii si alte evenimente generatoare de victime multiple.Achizitia produselor stocurilor de urgenta medicala se va realiza, potrivit prevederilor locale privind achizitiile publice, sens in care Guvernul a desemnat prin aceasta OUG Oficiu National pentru Achizitii Centralizate din subordinea Ministerului de Finante ca institutie abilitata pentru organizarea si derularea procedurilor de atribuire in vederea incheierii de acorduri cadru", a declarat Vela.Ministrul de Interne a mai spus ca Ministerul Sanatatii a fost abilitat sa instituie carantina, in caz de necesitate."In aceasta OUG este abilitat ministrul Sanatatii la propunerea Grupului tehnic de experti ai Ministerului Sanatatii, pentru a decide instituirea carantinei pentru persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate ca masura de prevenire si limitare a imbolnavirilor in cazul epidemiilor, pandemiilor sau situatiilor de urgenta de sanatate publica internationale declarate de Organizatia Mondiala a Sanatatii", a declarat Marcel Vela.Totodata, urmeaza sa se elaboreze un nomenclator al produselor din stocurile de urgenta."Mai exista si un al treilea pas, in urmatoarele 45 de zile, ori ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Sanatatii se va aproba un nomenclator al produselor de stocuri de urgenta medicala si metodologia de utilizare, de scoatere si de dare in folosinta gratuita, totodata fiind prevazuta si reintregirea stocurilor", a declarta Marcel Vela.