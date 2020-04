Vela anunta ca fereastra de "libertate" pentru varstnici se va muta mai devreme: Luam in calcul si un interval spre seara

Se muta intervalul de "libertate" pentru varstnici

Stimulent de risc si pentru angajatii MAI

El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata, cand si magazinele sunt igienizate, dar ar urma sa fie introdus si un nou interval, dupa-amiaza sau seara, cand varstnicii sa poata iesi la plimbare.Marcel Vela a raspuns, miercuri seara, intr-o inregistrare video, mai multor intrebari primite pe contul sau de Facebook, asigurandu-i, intre altele, pe unii cititori ca se pot deplasa dintr-un oras in altul pentru probleme medicale, dar si pentru a ajunge la casa parinteasca sau la casa de vacanta.Vela a fost intrebat despre revenirea acasa sau efectuarea schimbului de catre femei care ingrijesc varstnici in Austria sau Germania. El a spus ca acest lucru este posibil in principiu, cu conditia prezentarii unui contract de munca la frontiera. Avand in vedere ca este vorba de sute de persoane, ar trebui facuta o solicitare la consulat sau la ambasada de la Viena, pentru a gandi "o solutie de exceptie diplomatica", pentru a se face un transport special de repatriere.El i-a mai raspuns unui pensionar care i-a cerut sa li se permita varstnicilor sa iasa pentru a face miscare."Vreau sa va spun ca avem in analiza o relaxare a programului persoanelor de peste 65 de ani, a venit si caldura si probabil intervalul orar 11-13 nu este cel mai nimerit. Va fi mutat mai in prima parte a zilei, coroborat si cu faptul ca la magazine in prima parte a zilei beneficiati de conditii mult mai propice pentru a fi protejati, in sensul in care supermarketurile sunt igienizate, dezinfectate la primele ore si evident luam in calcul si o noua evaluare pentru un interval orar si spre seara sau dupa-amiaza", a afirmat Vela.Vela a primit si un mesaj din partea unei angajate de la Serviciul pentru Imigrari, mutata de la Biroul Rutier Iasi, care i-a cerut un sfat pentru a putea lucra din nou "in strada", in conditile in care un transfer dureaza doua-trei luni."Se aproba transferul dvs, nu dureaza doua-trei luni, a durat doua-trei secunde", i-a raspuns Vela, multumindu-i pentru patriotism.Vela a afirmat, raspunzand la alte mesaje, ca, in ceea ce priveste organizarea nuntilor, cel mai probabil mai trebuie asteptat.Marcel Vela a mai fost intrebat daca pompierii vor primi cei 2.500 de lei brut stimulent pentru cei care intra in contact cu pacienti cu COVID-19."Este o analiza pe care o facem la nivel guvernamental, si la nivelul Ministerului de interne, nu vreau sa va spun ca inca nu am stabilit, si cu Ministerul de Finante, cuantumul coeficientului de risc, din punctul meu de vedere nu va fi la nivelul medicului care este intr-un contact permanent cu bolnavul de coronavirus si ati vazut si evolutia imbolnavirilor in mediul, in zona medicala, dar eu, ca ministru al Afacerilor Interne, ma voi preocupa ca sa primiti un stimulent de risc si pompierii, dar si politistii, politistii de frotiera, jandarmii (...)", a mai spus Vela.El a raspuns mesajelor primite timp de aproximativ jumatate de ora, fiind vorba de mai mult de sapte intrebari, cum anuntase initial, si a spus ca va face acelasi lucru si saptamana viitoare.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti seara, ca va raspunde, in fiecare zi de miercuri, printr-un video postat pe pagina sa de Facebook, la sapte intrebari pe care le va primi tot pe Facebook de la cetateni. Intrebarile la care va raspunde vor fi alese aleatoriu.