Vela anunta ce amenzi pot fi date dupa 15 mai: Daca vedeti pe cineva in metrou care stranuta si nu are masca, sunati instant la 112

Ce amenzi se pregatesc dupa 15 mai

De ce sunt ridicate restrictiile desi numarul cazurilor noi nu scade: Omul este o fiinta sociala

Ce se va schimba dupa 15 mai

Vela a mentionat ca persoanele care vor stranuta in metrou si nu vor avea masca risca dosar penal. Din acest motiv, Vela i-a incurajat pe romani sa sune la 112 daca vad astfel de persoane."La toate gurile de metrou o sa avem si oameni de ordine. Puteti suna instant la 112 (daca vedeti pe cineva in metrou fara masca - n.red.).Noi nu intram in cazarma, vom apara cetatenii. Vom fi prezenti in strada si vom avea si masuri coercitive pentru fiecare fapta. Am gasit formula parlamentara pentru a nu intra in conflict", a afirmat Vela intr-o discutie pe canalul de YouTube al lui George Buhnici "La intrarile metroului vor fi forte de ordine care nu vor accepta sa intre cineva in statia de metrou fara masca. Deocamdata, discutia a fost doar de metrou, nu am avut o discutie si cu transportul public in comun. Tine de autoritatile locale. Probabil vom gasi solutii. Incercam sa evaluam, nu trebuie sa militarizam toata tara pe ideea ca oamenii sunt de rea credinta. Cred ca se vor linisti cand vor vedea ca pana saptamana viitoare vom avea si masuri coercitive foarte transparente", a mai spus Vela.Totodata, Vela a vorbit si despre amenzile pentru care autoritatile incearca sa gaseasca un cadru legislativ in aceasta perioada, oferind cateva exemple concrete."Daca nu aveti masca, daca o societate nu isi decaleaza programul ca sa reduca presiunea de pe transportul public, daca se face o alta activitate decat cea permisa... sa se deschida un restaurant, o terasa... Vor fi amenzi si pentru grupuri mai mari de 3 persoane sau pentru un sport de echipa care nu este autorizat", a precizat Vela.Marcel Vela a explicat si motivul pentru care unele restrictii vor fi ridicate incepand cu 15 mai, chiar daca numarul cazurilor noi de coronavirus din tara noastra nu a scazut.Vela a afirmat ca aceasta decizie a fost luata deoarece autoritatile se bazeaza pe responsabilitatea cetatenilor. In plus, Vela a mentionat ca "omul este o fiinta sociala" si ca masuraturile facute a aratat ca cetatenii nu-si mai doresc sa stea in casa."Se bazeaza pe in primul rand pe evolutia pandemiei din Romania. Adica oamenii au fost responsabili. Masuratoarea a fost facuta la mijlocul lunii aprilie, de Paste, si de 1 mai. Acum in 15 mai nu am inregistrat un boom, o explozie a cazurilor. Suntem intr-un platou destul de firesc a situatiei epidemiologice. Se putea merge cu un pas inainte in gestionarea tuturor problemelor de la nivel national. In acelasi timp, exista si o saturatie, o asteptare extrem de mare din partea populatiei. Nu e usor sa tii copiii in casa, persoanele peste 65 de ani. Sunt 2 luni in care oamenii au fost eroi.Chiar simt acest lucru ca eroismul fiecaruia a fost darul pe care l-a oferit intregii comunitati. Ne-am facut si masuratori. Daca in prima luna au respectat masurile de stat acasa, dar incet, incet, pentru ca. Pe masuratori a scazut gradul de acceptabilitate de a sta in interiorul unei locuinte", a mentionat Vela.De asemenea, Vela e explicat concret si ce se va schimba dupa data de 15 mai."In primul rand vor fi permise unele lucruri care pana acum nu erau permise, in sensul in care pot functiona de exemplu saloanele de infrumusetare, cosmetica, frizeriile, se pot deschide cabinetele stomatologice. Sunt activitati care pot fi facute dupa 15 mai, care pana acum erau in contradictie cu ce am decis noi. Trebuie sa evaluam cu foarte multa atentie si foarte multa celeritate ceea ce vom avea peste 2 saptamani dupa 15 mai, in asa fel incat sa putem spune ca nu au crescut cazurile noi si ca lumea a fost foarte atenta.Va fi o batalie noua in care nu vom mai folosi baioneta, ci trebuie sa folosim cu totii si o arma mai eleganta, ce tine direct de comportamentul nostru. Din intreaga populatie, 1.7% a incalcat regulile. 98.3% le-au respectat. Fiecare trebuie sa aiba grija de sine si de familia lui. Oamenii doresc sa se protejeze pentru ca nu vor sa-si riste viata, sa ajunga in spital", a completat Vela.C.S.