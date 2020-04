"Vela arata ce inseamna starea de alerta, unde se duc banii din amenzile date romanilor si ca merge cu "toata dragostea" in Parlament"

Banii luati din amenzi se duc in Sanatate

El a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica."Da, ar putea veni o stare de alerta. Instituirea starii de alerta inseamna ca am putea prelua parte din deciziile din ordonantele militare printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Starea de alerta este declarata de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta in baza unei sedinte care este prezidata de premierul Romaniei.Starea de alerta se instituie in baza unei ordonante de urgenta, existente, care stabileste pasii care trebuie facuti. Oarecum, este sub nivelul starii de urgenta, nu mai exista ordonante militare, nu mai sunt restranse anumite drepturi, dar vor fi in continuare gestionate tot pentru a proteja sanatatea publica, tot in contextul epidemiei, toate deciziile, implementarea lor, respectarea lor, sanctionarea incalcarii unor reguli de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta", a precizat Vela.Pe de alta parte, ministrul de Interne s-a aratat multumit de "felul in care romanii au fost responsabili si s-au comportat in aceasta perioada"."Dupa cum vedeti, suntem la un timp suficient dupa sarbatorile pascale in care sa realizam ca nu avem un varf de pandemie. Asta inseamna ca in perioada sfintelor sarbatori romanii au fost si responsabili, si au avut si grija de cei dragi, si fiecare s-a implicat ca sa ii protejeze pe cei dragi si pe sine, astfel incat, uitati, acum dupa perioada pascala, daca nu am fi respectat regulile, am fi avut un varf de pandemie, ar fi fost multe cazuri, foarte multi pozitivi inregistrati si atunci nu am fi putut discuta acum ce facem peste doua saptamani si jumatate, in 15 mai.Acest lucru se datoreaza nu ministrului Afacerilor Interne sau Guvernului neaparat sau masurilor pentru care am fi si criticati si acuzati, meritul principal il au cetatenii", a adaugat ministrul VelaIn alta ordine de idei, Vela a anuntat ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica.Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de"Exista un subiect in media ca s-au dat multe amenzi si ca pot fi multi sau putini bani 570 de milioane sau, ma rog, 285 de milioane daca se platesc toate amenzile. Vreau sa spun ca am discutat cu domnul prim-ministru si vom gasi o formula, un act normativ ca toti acesti bani sa fie folositi pentru nevoile persoanelor cu vulnerabilitati si pentru sistemul de sanatate publica.Adica acesti bani se incaseaza la autoritatile locale, nu le incaseaza ministerul sau Guvernul, ca sa stie cei care ne asculta, si autoritatile locale trebuie sa le reorienteze spre zona de sanatate publica", a declarat Vela.Guvernul a majorat, prin OUG 34/2020, nivelul amenzilor aplicate pe perioada starii de urgenta atat persoanelor fizice, cat si celor juridice.Amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut de pe 3 aprilie, acestea fiind cuprinse intre 2.000 de lei si 20.000 de lei, fata de valorile initiale, cuprinse intre 100 si 5.000 de lei. In acelasi timp, amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare a crescut de la 1.000 de lei, cat era pana la 3 aprilie, la 10.000 de lei, iar maximul amenzii pentru persoane juridice ramane stabilit la 70.000 de lei.Actul normativ permite contravenientului sa achite, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, o jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.Ministrul Vela se va prezenta in fata Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor pentru a fi audiat pe tema plecarii romanilor la cules sparanghel in Germania.Vela a declarat ca, "la acel eveniment, Ministerul Afacerilor Interne nu a avut nicio problema pe care ar putea sa si-o reproseze", mentionand ca nu va fi in situatia de ministru al Afacerilor Interne "care secretizeaza vreun raport in acest minister"."Ma bucur foarte mult ca sunt invitat la comisia din Camera Deputatilor, Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala. Eu, ca senator, chiar am fost presedintele comisiei similare din Senat si eu am invitat foarte multi demnitari la momentele respective.Unii chiar au refuzat sa vina si eu, ajungand in aceasta pozitie de ministru al Afacerilor Interne, invitat de parlamentari, voi da curs cu toata dragostea acestei invitatii, pentru ca eu consider ca doar un dialog constructiv poate fi benefic pentru orice decizie pe care o vom lua in continuare", a afirmat Vela. Audierea ministrului Vela in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor va avea loc pe 6 mai.