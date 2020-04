Vela, chemat in Parlament sa explice de ce a permis sezonierilor romani sa plece la munca in Germania, in plina pandemie

Ziare.

Este vorba in special despre faptul ca a permis muncitorilor romani sezonieri sa plece la munca in zonele rosii din strainatate, precum Germania.Audierea ar urma sa aiba loc in data de 6 mai."In data de 6 mai, Comisia de Aparare si Biroul Permanent al Camerei l-au invitat pe domnul Vela sa dea explicatii, nu despre povestea gecii de piele pe care am vazut ca o povesteste cu placere, ci despreCe obligatie are domnul Vela sau alti membri ai Cabinetului de s-au grabit sa trimita oameni in zone rosii, de ce Romania este cel mai mare exportator de forta de munca in plina pandemie si de ce nu s-a asigurat nimeni ca romanii care au fost acolo nu au minime conditii de trai?", a declarat, luni, Alfred Simonis.Amintim ca un culegator roman de sparanghel a murit in Germania de COVID-19, informatia fiind confirmata destul de tarziu.Barbatul avea 57 de ani si lucra la o ferma de sparanghel din zona orasului Bad Krozingen. Inainte de a muri, romanul s-a plans de tuse si ca ii curge nasul. Venise in Germania pe 20 martie 2020, asa ca este foarte probabil ca in aceasta tara sa se fi infectat cu coronavirus.Astfel s-a pus problema "Ce fac lucratorii sezonieri romani daca se imbolnavesc in Germania?".