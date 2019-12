Vela, despre 10 august: Este exclusa implicarea altor politicieni decat din PSD

Ziare.

com

"Dreapta, daca ne referim probabil la spectrul politic, nu are nicio legatura cu aceasta problema grava care s-a intamplat in 10-11 august dintr-un motiv foarte simplu: la guvernare era PSD-ul, domnul Liviu Dragnea conducea toata Romania, doamna Carmen Dan era ministrul Afacerilor Interne si subalternii domniei sale erau in Piata Victoriei (...).Eu sunt autentic de dreapta, sunt membru al PNL din 1990 si eram si senator la Comisia de aparare in 10 august. Nu am avut nicio legatura vizavi de spectrul din dreapta, eu fiind la vremea respectiva senator si presedinte al Comisiei de aparare din Senat. Este exclusa implicarea unor politicieni, altii decat din PSD si o sa vedeti probabil la finalul anchetei", a afirmat Vela.Precizarea ministrului de Interne a survenit unei intrebari care viza afirmatii ale viceprimarului Capitalei Aurelian Badulescu , potrivit caruia "10 august este nascut practic atat din stanga, cat si din dreapta. Miscarile de strada se leaga de dreapta, insa interventia se leaga de stanga".Cat priveste audierea fostului ministru al Internelor Carmen Dan la DIICOT privind evenimentele din 10 august 2018, Vela a spus ca este o audiere care "va face multa lumina in acest caz"."Nu vreau sa analizez activitatea magistratilor, dar este o audiere care, presupun eu, va face multa lumina in acest caz. Sunt ministru de Interne, nu pot sa-mi dau cu pareri despre momentul unei convocari, unei citatii", a mai spus ministrul.Intrebat daca desecretizarea raportului convorbirilor jandarmilor de la evenimentele din 10 august vor aduce clarificari, Vela a raspuns ca da."Imi place sa cred ca da, drept dovada ca s-au suparat foarte multi ca l-am desecretizat. Multi care stateau foarte linistiti pana la desecretizare", a punctat Vela.