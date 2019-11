Vela, despre 10 august: Musamalizarea a inceput chiar cu secretizarea unor date si unor evenimente. Aceasta secretizare implica unele raspunderi civile si penale

Ziare.

In plus, Vela a precizat ca datele continute in raport "implica unele raspunderi civile si penale", iar desecretizarea era necesara, atat pentru Justitie, cat si pentru opinia publica."In august, anul trecut, eram presedintele Comisiei de Aparare si Ordine Publica din Senat si, desi era vacanta parlamentara, dupa ce s-a intamplat in 10 august, am convocat comisia si am solicitat raportul acelor evenimente.Avand dreptul de a parcurge acest raport si toti membrii comisiei cu certificat ORNISS, am realizat ca ceva e in nergeula si am cerut desecretizarea raportului secretizat de fostul ministru de Interne Carmen Dan.Cred ca au intrat in panica cei care au secretizat raportul, pentru ca, in luna septembrie, in Senatul Romaniei, s-au redistribuit comisiile de specialitate, iar Comisia de Aparare a fost preluata ca si presedintie, ca si conducere de catre PSD, situatie in care nu mai puteam demara audieri sau solicitari pentru a desecretiza si analiza tot ceea ce este cuprins in acest raport", a relatat Marcel Vela, joi seara, la B1 TV.Intrebat daca PSD a incercat sa musamalizeze ce s-a intamplat in 10 august, Vela a spus: "Musamalizarea acestui dosar a inceput chiar cu secretizarea unor date si unor evenimente, care au avut loc in 10 august, pentru ca, daca nu incercau o musamalizare sau nu incercau sa ascunda nimic, dosarul ar fi fost public sa-l vada toata lumea si nu ar fi avut nimic de ascuns.Am vazut opiniile ca au desecretizat 80 - 90%, dar, daca tot au avut aceasta dorinta, ma intreb de ce totusi nu s-a desecretizat 100%. Aceasta secretizare implica unele raspunderi civile si penale".Vela a mai spus ca desecretizarea "nu este doar o desecretizare a unor fapte, idei, decizii politice, este o nevoie a Justitiei de a afla adevarul si a opiniei publice de a fi la curent cu ce s-a intamplat in 10 august"."Atunci nu a fost doar o manipulare politica, o situatie jenanta pentru Romania, pentru Jandarmerie a fost o incalcare a drepturilor cetatenesti, o pata pentru democratia romaneasca si trebuie sa o scoatem la lumina, Justitia sa-si spuna cuvantul si niciodata sa nu se mai intample o situatie dramatica", a mai declarat ministrul de Interne.Vela a anuntat, in 14 noiembrie, ca raportul referitor la evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, a fost declasificat si transmis DIICOT , care il poate folosi in ancheta penala.Aproape 800 de protestatari au depus plangeri penale impotriva jandarmilor, dupa violentele de la mitingul diasporei. De asemenea, 160 de membri ai fortelor de ordine au reclamat si ei ca au fost agresati de demonstranti.Pana acum au fost audiati peste 1.100 de martori si sute de victime ale violentelor.