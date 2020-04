Vela, despre cresterea numarului de teste: Depinde de stocurile care exista si de capacitatea de aprovizionare

Ziare.

"Se analizeaza impreuna cu Ministerul Sanatatii mai multe variante de actiune, in functie de cum va evolua situatia. Daca urmarim evolutia testarilor de la inceputul pandemie si pana in prezent putem remarca faptul ca Romania a crescut foarte multa numarul acestor teste", a spus Vela.Intrebat, intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, de ce nu se face o testare pe scara larga si se opteaza pentru carantinarea persoanelor, Vela a spus ca aceste decizii tin si de stocurile existente si de capacitatea de a gasi teste sigure, omologate, care sa nu aiba o doza mare de aproximare."Depinde de stocurile care exista, de capacitatea de aprovizionare cu testeomologate de autoritati, care sa permita o testare sigura si rapida, pentru ca testele rapide, daca au o doza de aproximare destul de mare - daca 100%, 30% sunt aproximative - se poate intampla urmatorul lucru: cineva care este pozitiv sa fie declarat negativ si el sa stea foarte relaxat cu familia, dar, fiind pozitiv, va infecta pe toti cei dragi.Sau, varianta B, in care cineva este negativ si este testat pe rezultat pozitiv si duce in extrema cealalta, omul fiind sanatos sa il bagi in carantina sau sa il pui sa respecte cateva reguli ca si cum ar fi pozitiv", a mai spus Vela.