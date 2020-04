Vela, despre relaxarea din 15 mai: Nu vor fi nunti cu sute de persoane, mers la restaurant sau spectacole. Poate dupa 23 august

Vela: Nu vreau sa fac estimari vizavi de numarul de masini care merg spre munte sau cetateni care stau la plaja

Stam bine in comparatie cu alte state

Fara restaurant sau spectacol dupa 15 mai

"Cu parere de rau, nu pot da un raspuns pozitiv pentru ca nuntile romanilor in perioada in care chiar daca se relaxeaza in 15 mai conditiile de retinere, de comprimare a unor posibilitati de a ne misca liber, de a fi alaturi de cei dragi, aceste conditii nu se vor relaxa suta la suta.Individual probabil vom avea dreptul la aceasta miscare de a ne duce, a ne relaxa, de a ne plimba, de a rezolva cateva probleme individuale, dar, din pacate, presupun eu, nu va dau un raspuns oficial, nu cred ca in 15 mai am scapat cu totul de acest coronavirus.Nu inseamna ca in 15 mai virusul s-a oprit si ia o pauza. Noi va trebui sa fim atenti in continuare, sa ne protejam, sa purtam masca, sa avem grija sa ne spalam pe maini, sa nu stam mai mult de trei la o discutie, sa respectam distantarea sociala, anumite activitati se vor relua in anumitre conditii", a spus Vela, raspunzand pe Facebook la intrebarile adresate Oficialul MAI considera ca nu va fi momentul unei relaxari generale astfel incat sa poata avea loc evenimente cu sute de persoane, sa riscam o contaminare in masa. "In consecinta, cred ca poate avea loc nunta in conditii normale, iar partea festiva cu cheful sa o lasam mai la toamna, cand putem evalua aceasta epidemie", a explicat Vela.Ministrul a mai spus ca este posibil ca in luna august sa aiba loc o relaxare a conditiilor astfel incat nuntile sa poata avea loc cu mai mult de 8 persoane., dar depinde de cum reactionam fiecare roman astfel incat sa diminuam infectiile cu acest virus", a adaugat Vela.Pe de alta parte, ministrul Vela a facut un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica."La momentul potrivit veti afla exact conditiile de relaxare a unor masuri cu privire la tot ceea ce tine de oprirea raspandirii epidemiei cu noul coronavirus. Asadar, nu vreau sa fac estimari sau prognoze vizavi de numarul de masini care merg spre munte sau numarul de cetateni care stau la plaja.Cu siguranta, impreuna cu specialistii in epidemiologie si infectionistii, vom stabili cateva conditii foarte clare si se va evalua exact nivelul epidemiologic si la nivelul Romaniei si la nivelul altor state din Europa. Si, in functie de aceasta situatie concreta, care va fi in 15 mai, evident masurile vor fi mai mult sau mai putin ample", a declarat Vela, miercuri seara, la B1 TV.El a facut apoi un apel la respectarea masurilor din ordonantele militare, pentru a exista o panta descendenta a imbolnavirilor cu coronavirus dupa data de 15 mai."Trebuie sa fac un apel ca depinde de noi, de fiecare dintre noi, cum vor fi masurile acestea in 15 mai - cati vom merge la munte, la mare, in parc sau pe strada, in sensul in care, daca vom respecta actualele reglementari, stam in casa, ne spalam des pe maini, pastram distanta sociala, folosim masuri de protectie, masca, manusi sau tot ceea ce tine de reglementarile din ordonantele militare, exista sansa ca noi sa fim pe o panta descendenta si pana in 15 mai sa avem conditii de relaxari mai multe decat ne-am gandi acum.Daca nu respectam, daca se vor inmulti cazurile, daca va fi o explozie de bolnavi care sunt analizati, evaluati si devin pozitivi, daca sunt inregistrate probleme in sistemul sanitar, pericolul blocarii acestuia, evident ca masurile nu pot fi asa cum ne dorim cu totii. Si, in acest sens, eu fac un apel la multa responsabilitate, asa cum pana in prezent pot sa spun ca au dat dovada romanii", a detaliat ministrul de Interne.El a aratat ca, potrivit unei evaluari, facute incepand cu data de 26 februarie, in comparatie cu Spania, Franta, Germania, Belgia, Olanda si Marea Britanie, Romania a avut o panta mult mai mica si la cazuri inregistrate, si la decese."Evaluarea am facut-o la mia de locuitori, nu la toata populatia. Romania este printre statele care a avut cele mai bune masuri. Nu au fost usoare, munca MAI, sustinuta de MApN, eforturile intreprinzatorilor, ale firmelor, cetatenilor, indiferent de varsta, toate aceste eforturi au fost titanice, dar rezultatul este in mod special pozitiv, pentru ca ii avem langa noi pe cei dragi.Daca nu faceam aceste eforturi, multi dintre cei dragi nu erau langa noi acum. (...) S-ar fi putut ca decesele sa fie de ordinul miilor. E pacat sa ne riscam cu cei dragi, cu viitorul natiunii, pentru unii teribilisti care vor sa faca gratare intr-un numar de 30-50 de oameni. Poti sa faci gratare in curte, cu familia, nu te opreste nimeni", a adaugat Vela.El a mentionat ca, cel mai probabil, din 15 mai nu se va putea iesi la restaurante sau la spectacole."Cred ca referirea este punctuala pentru deplasarea in zona publica, in zona parcurilor, in zona pietonala. Nu se refera la restaurante sau la salile de concert, de teatru, avand in vedere ca in 15 mai trebuie sa fie facuta o evaluare epidemiologica, astfel incat sa nu fie permisa o anumita activitate care sa puna in pericol sanatatea publica.Cred ca cel mai bun lucru este sa ne pregatim pana in 15 mai, sa fim responsabili, sa respectam conditiile prezente, tot ceea ce tine de o protectie pe care impreuna o putem face, ca o adevarata familie sau ca o adevarata echipa, astfel incat sa oprim o raspandire a epidemiei cu noul coronavirus", a precizat ministrul de Interne.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul public in comun.Presedintele a mai anuntat ca, in scurt timp, va fi prezentat un plan "destul de detaliat" cu privire la relaxarea masurilor impuse de autoritati in contextul epidemiei de coronavirus, iar una dintre aceste masuri este legata de obligativitatea purtarii mastii de protectie.