Vela, despre starea de alerta: Vrem sa fie declaratii pe proprie raspundere doar in zonele carantinate

"Vor fi toate deplasarile in alta zona, in alta analiza si, probabil sau aproape sigur, nu vor avea nevoie de acele declaratii. Noi ne dorim sa nu aiba nimeni nevoie de declaratii, in ipoteza in care trendul va fi descendent al cazurilor inregistrate in statistica medicala si vom fi inca doua saptamani la fel de responsabili. Mai sunt doua saptamani pana la aceasta decizie si ne dorim toti, din tot sufletul, sa nu fie o explozie de cazuri care ar putea sa puna in pericol perspectiva optimista la care ne gandim cu totii: si domnul presedinte, si Guvernul, si toti cetatenii. Noi avem in analiza si dorim sa nu mai fie declaratii pe proprie raspundere decat in zonele carantinate", a spus Vela, la Antena 3.El a adaugat ca se intentioneaza relaxarea in privinta activitatilor in cabinetele stomatologice si etapizat, la o distanta de doua saptamani, si in alte domenii - frizerie, cosmetica, antrenamentele sportivilor, sporturile individuale sau activitati sportive individuale precum drumetiile, mersul cu bicicleta, pescuitul. "In orice caz, dorinta noastra, lucram pe plan, strategie, documente, este sa relaxam din 15 mai aceste masuri, dar depinde de noi toti", a afirmat ministrul.Potrivit acestuia, deciziile vor fi luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, intr-o sedinta care va avea loc premergator expirarii starii de urgenta, in aceeasi zi sau cu o zi inainte, si va fi prezidata de premier."Starea de alerta nu este o masura exceptionala, ea se refera la punerea in aplicare de indata a planului de actiuni si masuri de prevenire si avertizare a populatiei si limitare pentru inlaturarea unor consecinte a starii de urgenta. Aceasta stare de alerta este un tranzit spre starea de normalitate", a explicat Marcel Vela.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta ar putea decide, in perioada starii de alerta, si carantinarea unor zone."In aceasta noapte am introdus in carantina un cartier din Buzau pentru ca s-au inregistrat brusc cateva cazuri pozitive - 19 cazuri. (...) In aceste cazuri de inconstienta sau de risc major nu este exclusa ipoteza ca si dupa 15 mai, prin decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, sa apara asemenea decizii care implica abordarea unor masuri restrictive pentru oprirea raspandirii infectiilor cu noul coronavirus", a indicat Vela.Intrebat daca se mai dau amenzi in starea de alerta, el a spus ca toate deciziile de sanctiune vor fi decise de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta."Starea de alerta va fi declarata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si va fi gestionata de acest comitet care analizeaza propunerile unui grup tehnic care va analiza situatiile in teren, situatia epidemiologica. Toate deciziile de sanctiune sunt decise atunci de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Daca in decizia comitetului va fi preluata norma imperativa cu masura coercitiva pentru a fi aplicata si in starea de alerta, atunci se va aplica, daca nu va fi preluata norma, nu se va aplica. Nu pot sa va spun acum daca se aplica sau nu. Tot ce se va decide va depinde de norma epidemiologica", a mai explicat ministrul Vela.El a adaugat ca deciziile legate de varstnici vor fi luate tot de CNSSU."Toate vor fi discutate, la vremea respectiva. Parerea mea personala, daca vom pastra aceasta linie, trendul acesta sa fim rigurosi si sa respectam pana in 15 mai toate conditiile, nu vor mai fi aceste retineri. Daca, Doamne fereste, se intampla sa avem cazuri gen Buzau, se va decide de catre epidemiologi, nu de catre politicieni. (...)Ce vom face ca perspectiva dupa 15 mai, va fi, cu siguranta, sa lasam persoanele peste 65 ani sa poata iesi liber, dar sa impunem niste conditii, gen sa poarte masca, sa fie o anumita distanta in mijloacele de transport, daca se duc la serviciu sa fie decalat programul, sa fie luata temperatura cu termometrul digital", a mentionat Marcel Vela.