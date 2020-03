Vela explica de ce au voie persoanele de peste 65 de ani sa iasa din casa doar doua ore si de ce in intervalul 11-13

Ziare.

Mai exact, precizeaza el, in urma unor analize s-a stabilit ca in acest interval orar majoritatea persoanelor mai tinere se afla la serviciu, astfel ca nu exista riscul ca batranii sa interactioneze cu multi cetateni."Am stabilit acest interval pentru a proteja batranii. In aceasta perioada, oamenii fiind la serviciu, iar acest program este programul in care persoanele in varsta au cea mai mare capacitate de a se plimba fara a interactiona cu alti cetateni, pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Marcel Vela, intr-o interventie la Digi24.Ministrul de Interne a explicat si de ce s-a stabilit ca persoanele in varsta pot sa iasa din locuinta doar doua ore: "Pentru ca in doua ore poti sa ajungi la magazin sa faci cumparaturi, poti sa iti plimbi cainele".Insa Marcel Vela nu a precizat si ce se intampla in cazul in care celor peste 65 de ani care au animale de companie si nu au apropiati in zona. Cine le scoate animalul de companie in afara acestui interval orar? Pentru ca un caine nu are nevoi fiziologice doar o data pe zi.Am transmis aceasta intrebare catre Ministerul de Interne, iar in momentul in care primim un raspuns il vom comunica.La ora 12:00, Romania a intrat in carantina fortata de epidemia de coronavirus.Ordonanta Militara nr.3, care a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial , instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei.Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.