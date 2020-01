Vela face verificari extinse dupa ce a descoperit 101 rude la ISU Dolj: S-ar putea ca aceasta epidemie sa fie in toata tara

Ziare.

"S-ar putea ca aceasta epidemie sa fie in toata tara", a spus Vela.Ministrul de Interne a precizat ca, luni, Corpul de Control a plecat la Dolj pentru verificari la ISU unde presa a relatat ca cele 101 cadre ale institutiei sunt toate rude intre ele."Evident ca aceasta verificare se va extinde si la nivelul altor judete, pentru ca s-ar putea ca aceasta epidemie sa fie in toata tara", a spus Marcel Vela.Intrebat ce poate face daca se dovedeste ca persoanele respective au luat concursul de angajare, Vela a spus: "O sa vedeti".Potrivit Libertatea, in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Oltenia" al Judetului Dolj, sunt angajate 101 cadre militare care au diferite grade de rudenie intre ele