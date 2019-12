Vela, intrebat daca are incredere in Arafat: Mi-e foarte greu sa raspund

Ziare.

El a explicat ca a cerut audit in toate institutiile din cadrul MAI, iar cel de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta nu a fost finalizat. "E un audit normal, firesc, in orice tara civilizata si intr-un minister in care eu am preluat o situatie delicata. Nu am nimic nici cu comandantul Jandarmeriei, eu personal, nici cu cel de la Politia de Frontiera, nici cu domnul Arafat, nici cu domnul Ionescu, Popescu sau Georgescu, care sunt prin minister in functii, dar trebuie sa inteleaga auditul este necesar", a spus el.Intrebat, joi seara, la Digi 24, daca are incredere in Raed Arafat, Marcel Vela a spus: "E o intrebare la care mi-e foarte greu sa raspund, pentru ca in ultima perioada s-au intamplat lucruri care pe mine m-au... nu uimit, sa spunem, dezamagit un pic".El a explicat ca la MAI nu a avut de la cine sa preia mandatul, in sensul semnarii unui proces-verbal de predare-primire."Cum eu nu am avut ministru (...) Ministerul, cand eu am ajuns acolo, procedural si legal a fost condus de secretarul de stat care nu preluase de la seful lui, ministru interimar - adica Fifor nu a preluat de la Carmen Dan, pe romaneste, si Chirila nu a preluat de la Fifor. Eu ca sa respect legea si sa fac o linie de demarcatie intre ce a insemnat PSD-ul in ministerul asta si ce inseamna PNL, nu am alta solutie decat sa fac un audit", a detaliat elVela a spus ca a facut prima data la Jandarmerie acest audit, unde s-a constatat ca "se suprapun unele sarcini", astfel ca se va face o reorganizare."Acum este la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta auditul, va merge Corpul de audit la Politia de Frontiera, dupa care la Politia nationala, toate armele. Auditorii sunt un corp de peste o suta de experti din minister, Directia de audit, profesionisti, care verifica achizitii publice, plati din bani publici, organizare de management, facturi achitate sau neachitate", a adaugat ministrul.El a spus ca nici nu a fost terminat auditul "ca a iesit asa, un val, ca ce are Vela cu Arafat, alt val ca vreau sa-l schimb"."Nu am declarat niciunde ca vreau sa-l schimb. Bine, nici domnia sa n-a spus ca vrea ministrul sa ma schimbe (...) Dar s-a nascut pe Facebook, in comentarii politice, in dezbateri ca domnul Arafat trebuie evaluat in aur sau nu stiu ce metale pretioase, ca cum indrazneste nu stiu cine sa faca...s-au facut liste de sustinere a unor suporteri. Am fost anuntat ca acum doua seri nu stiu cine vrea sa faca un protest, 10 sau 15 persoane s-au organizat sa faca un protest. Si am ramas mirat, adica Jandarmeria nu a facut nici protest, nici nu s-a dus la televizor sa se vaite, Politia de Frontiera la fel, auditul nu este finalizat, de ce sa perturbam societatea, sa facem asa o atmosfera neprielnica (...) E un audit normal, firesc, in orice tara civilizata si intr-un minister in care eu am preluat o situatie delicata. Nu am nimic nici cu comandantul Jandarmeriei, eu personal, nici cu cel de la Politia de Frontiera, nici cu domnul Arafat, nici cu domnul Ionescu, Popescu sau Georgescu care sunt prin minister in functii, dar trebuie sa inteleaga auditul este necesar", a afirmat Marcel Vela.El a spus ca a fost interesat de filmul cu interventia de la Colectiv si a cerut sa fie verificat daca este real."Am dat copia ce a aparut pe internet la verificat, mi s-a spus oficial ca nu poate fi verificata o copie si ca originalul este la Parchet. Dar Parchetul sunt convins ca il va verifica si vom avea un raspuns pe care il asteapta toti romanii", a sustinut el.