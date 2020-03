Vela, avizat pozitiv la Interne: Romania e pregatita pentru un flux de migranti. Ce capacitate de cazare avem

Ziare.

In timpul audierilor, Vela a spus ca Romania este pregatita in acest moment pentru un eventual flux de migranti.El a precizat ca tara noastra are o capacitate de cazare pentru migranti de 1.300 de locuri, cu posibilitatea extinderii pana la 2.700 de locuri.La audierea sa, Vela a spus ca, in cazul aparitiei unui flux masiv de migranti, va fi pus in aplicare un document care stabileste masuri pentru gestionarea situatiei.Printre acestea se numara securizarea frontierei de stat, aparitia unor noi centre de cazare, iar pentru sprijin logistic se pot utiliza capabilitati inclusiv de la MApN si Crucea Rosie.Marcel Vela a adaugat ca a avut si o videoconferinta cu ministrul de Interne din Grecia, iar Romania este pregatita in acest domeniu al migratiei.