Vela: Sorina Pintea a refuzat transferul la Spitalul Penitenciar Mioveni. Are asigurata asistenta medicala 24/24

"S-a propus transferul la Spitalul Penitenciar de la Mioveni, dar ea nedorind sa fie transferata acolo, s-a luat masura sa i se asigure asistenta medicala permanenta 24 de ore din 24 la Arestul Central al Politiei", a afirmat Vela intr-o interventie telefonica la postul Realitatea Plus.De asemenea, ministrul Afacerilor Interne a subliniat ca in acest caz "cei care administreaza Arestul Central si-au facut pe deplin datoria".Totodata, el a tinut sa mentioneze ca "nu MAI stabileste conditiile de detentie si timpul sau felul in care un suspect este retinut sau nu in Arestul Central al Politiei".Marcel Vela a reiterat ca din februarie 2018 este in vigoare un ordin de ministru care precizeaza foarte clar cazurile in care nu se pun catusele detinutilor - femeia gravida, persoana de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul in varsta sub 16 ani, persoana ale carei afectiuni medicale impun utilizarea targii sau caruciorului pentru deplasare, precum si in situatii de afectiuni ale membrelor superioare din zona supusa incatusarii -, iar Sorina Pintea nu se incadra in niciunul dintre acestea.De asemenea, el a mai declarat ca peste 10 zile va semna un nou ordin de ministru in care sa se prevada ca medicul centrului de detentie sa stabileasca modalitatea de transport catre spital al persoanelor care sufera de anumite afectiuni, in prezent fiind pusa deja in dezbatere publica pe site-ul ministerului prevederea normativa care va completa in acest sens ordinul in vigoare din februarie 2018.Sorina Pintea a fost scoasa marti din arestul Politiei, fiind transportata la o unitate medicala din reteaua Ministerului Afacerilor Interne, pentru un consult de specialitate. In presa au aparut imagini cu Pintea incatusata, in timp ce era dusa la spital.