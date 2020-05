Vela spune ca i-au fost scoase din context declaratii si ofera precizari despre deplasarea dupa 15 mai

Ziare.

Marcel Vela facut, joi, cateva precizari pe pagina sa de Facebook, in legatura cu raspunsurile pe care le-a oferit cu privire la unele intrebari punctuale pe care le-a primit."Pentru ca imi doresc sa fiti informati, si pentru ca nu pot sa nu observ faptul ca raspunsurile oferite de mine aseara, punctual, oamenilor care au adresat intrebari au fost scoase din context, iar mesajul a fost trunchiat, revin cu precizari. Pentru o buna informare, va recomand sa ascultati cu atentie raspunsurile mele pentru situatiile specifice, ale persoanelor care mi-au adresat intrebari", a scris Vela pe Facebook.Acesta a reluat intrebarile si raspunsurile pe care le-a oferit, la intrebari legate de limita administrativ-teritoriala si picnicuri."Intrebare 1:? Va multumesc!Raspuns: Vreau sa va spun ca au fost discutii cu privire la ce inseamna aceasta limita si exista foarte multe zone, inclusiv Bucurestiul care este foarte legat de judetul Ilfov. De exemplu, sunt multi cetateni din judetul Ilfov care locuiesc in Bucuresti sau mullti bucuresteni care sunt in Bucuresti, lucreaza aici, dar si-au stabilit domiciliul in zona limitrofa Bucurestiului, care tine din punct de vedere teritorial administrativ de judetul Ilfov.Atunci se punea problema sa discutam despre zone metropolitane pentru a determina o limita locativa, sa spun asa, lucru care se intalneste nu doar in Bucuresti, ci si in Cluj, in Timisoara, Oradea, in alte mari municipii care au dezvoltat o zona periurbana cunoscuta ca si zona metropolitana si, in acest context, am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet, asadar nu este impusa o limita pentru ca era foarte dificil de impus limita in aceste zone metropolitane si, in cosecinta, nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa.Intrebare 2:?? Eu cred ca este mult mai ok daca am avea voie sa iesim in spatii unde putem pastra distantarea, decat in parcuri! Astept un raspuns din partea dumneavoastra!!Puteti merge incepand cu 15 mai unde doriti dvs, EVIDENT RESPECTAND REGULILE impuse in ORDONANTELE MILITARE, REGULI care VOR FI PRELUATE IN DECIZIA Comitetului National Pentru Situatii de Urgenta, in sensul in care sa pastrati distanta sociala, sa aveti materiale de protectie si, evident, sa indepliniti toate conditiile care tin de igiena personala, sa va spalati des pe maini si SA FACETI TOT CE ATI FACUT SI PANA ACUM PENTRU A OPRI RASPANDIREA NOULUI CORONAVIRUS", a mai postat Vela pe Facebook.Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Craiova, de ce mesajul ministrului de Interne referitor la parasirea localitatii este diferit de al presedintelui Klaus Iohannis si a afirmat ca sunt mai multe variante luate in calcul, dar nu comenteaza declaratii ale colegilor sai.In fiecare miercuri seara, Vela a promis ca raspunde unor intrebari pe care le primeste pe pagina sa de Facebook.Miercuri seara, Marcel Vela a afirmat ca, dupa 15 mai, oamenii vor putea iesi din localitate, "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere."Nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa", explica Vela.