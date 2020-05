Vela spune ca masurile de dupa 15 mai vor fi publicate azi sau sambata. Ce alte detalii a dat ministrul

Ziare.

com

El spune ca operatorii economici cu mai mult de 50 de angajati trebuie sa isi decaleze programul de lucru, vor fi obligati sa se doteze cu termometre digitale pentru a verifica temperatura angajatilor sau a clientilor magazinelor, iar saloanele de infrumusetare sa se doteze cu cele necesare pentru dezinfectie."Operatorii economici, in general, de exemplu cei care vor avea peste 50 de angajati vor fi obligati ca sa-si decaleze activitatea, programul astfel incat sa fie o presiune cat mai mica pe transportul public in comun. Ca sa dau un exemplu, daca aveti 60 de angajati, 20 sa inceapa programul la 7, 20 la 8 si 20 la 9 dimineata, ceea ce inseamna o reducere a presiunii pe transportul public in comun cu doua treimi.In alta ordine de idei, vor fi obligati sa se doteze cu termometre digitale, astfel incat sa poata verifica temperatura corpului angajatilor sau cumparatorilor la magazine, saloanele de infrumusetare sa se doteze cu tot ceea ce tine de dezinfectie, de curatenie, de programarea clientilor, toate conditiile pe care noi le-am anuntat inca de acum cateva zile, iar odata cu afisarea lor fiecare om care este interesat, care doreste sa afle aceste conditii sa poata lua act de ele si sa putem sa le implementam cu succes", a detaliat el la Digi24.Intrebat daca pot parasi localitatea de domiciliu cei care vor sa mearga in alta parte, Vela a replicat: "Pot parasi localitatea in anumite conditii, conditii pe care le vor respecta, pentru ca ele vor fi implementate printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta".El a spus ca nu este nevoie ca Parlamentul sa isi dea acceptul pe aceasta decizie, ci masurile vor fi votate in sedinta CNSSU.Vela a afirmat ca inca se discuta asupra necesitatii declaratiei pe propria raspundere si in ce conditii."Saptamana viitoare vom anunta in mod oficial daca va fi nevoie sau nu va fi nevoie de declaratia pe propria raspundere si daca va fi nevoie doar in ce conditii", a mentionat el.Vela a explicat ca dupa ce hotararea CNSSU va fi publicata in Monitorul Oficial, regulile vor avea si "variante de sanctiune daca nu vor fi respectate, in baza unor legi care sanctioneaza nerespectarea deciziilor CNSSU".El a mai spus ca ar putea fi ridicata carantina unor localitati, dar exista posibilitatea introducerii altora in carantina sau a unor parti din localitati."Imi doresc sa fiu intr-o stare optimista si eu si toti cetatenii din Romania care ne dorim ca sa fie si a doua etapa de relaxare la 1 iunie si sa fim la fel de rigurosi si de responsabili si dupa a doua etapa de relaxare, sa fim la fel de optimisti si pentru 15 iunie pentru activitati hoteliere, de alimentatie publica, eu stiu, concedii, pentru toate aceste lucruri noi trebuie sa construim acum.Nu suntem in situatia in care s-a terminat starea de urgenta si incepem sa mergem pe stadion la fotbal sau sa facem evenimente, nunti cu 200 de persoane, pentru ca ajungem din nou in punctul de la care am pornit si atunci este pacat de efortul cetatenilor, de munca tuturor si nu cred ca isi doreste nimeni asa ceva", a afirmat ministrul de Interne.Intrebat despre decizia Curtii Constitutionale privind amenzile, el a spus: "Nu ma afecteaza pe mine, afecteaza toata Romania pentru ca decizia CCR este un moment in care statul sau, ma rog, cei care protejeaza sanatatea populatiei nu mai au intrumente coercitive pentru a lua masuri impotriva celor care sa spunem incalca regulile si pun in pericol sanatatea publica.Dar analizam aceasta situatie cu multa celeritate si cu siguranta vom avea in perspectiva starii de alerta metode prin care cei care fac unele gesturi reprobabile, discutabile, incalcand regulile sau punand in pericol viata celor dragi, sa fie sanctionati intr-o forma sau alta, conform legii".Marcel Vela a spus ca masurile ar putea fi anuntate vineri seara."Sper ca in acesta seara, daca nu cel mai tarziu maine sa fie postate pe site-ul Grupului de Comunicare Strategica din subordinea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si a MAI, chiar pe site-ul ministerului, la fel cum unele norme de aplicare a unor masuri, de exemplu ce masuri se aplica in situatia deschiderii saloanelor de infrumusetare, trebuie sa indeplineasca saloanele, aceste norme daca nu vor fi afisate astazi, cu siguranta vor fi afisate maine. Ma refer la anumite norme de aplicare pe anumite masuri, pentru ca era materialul foarte stufos, am vrut doar masurile insine sa fie in primul rand anuntate", a mai spus el.