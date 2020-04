Vela sustine ca primari PSD planuiau un 10 august pascal. Cum i-au raspuns social-democratii

Ziare.

"Pentru sambata, sunt suficient de multi cetateni implicati in alte partide politice care vor sa faca diversiuni si sa creeze mici evenimente gen 10 august care sa starneasca crediciosii sa asalteze bisericile. (...) Nu doream ca jandarrmeria sau politia sa intervina intr-un mod care ar fi fost discutabil", a spus Marcel Vela la Digi24, sustinand ca "are informatii sigure" potrivit carora sunt primari PSD care ar fi pregatit astfel de diversiuni.Replica social-democratilor a venit la scurt timp, acesta cerandu-i dovezi sau demisia."Ministrul Vela incearca sa-si acopere incoerenta masurilor adoptate prin ordonantele militare aruncand, din nou, vina pe PSD. Este rusinos sa vii sa invoci ZVONURI pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. Ministrul Vela decredibilizeaza total Ministerul pe care il reprezinta, aruncand barfe in spatiul public.Din pacate, aceasta situatie nu este singulara pentru reprezentantii PNL , care au procedat identic atunci cand au interzis exporturile de produse agricole. Intai au luat decizia, apoi au revenit asupra ei, scuzandu-se lamentabil ca nu au avut date. La fel au actionat si in cazul bugetarilor, cand au jucat alba-neagra cu trimiterea acestora in somaj tehnic.Ii atragem atentia domnului ministru Vela ca raspandirea de informatii false constituie infractiune. De aceea, il somam public sa aduca dovezi pentru cele afirmate, altfel credibilitatea sa, care oricum lasa de dorit, va fi egala cu ZERO", e reactia PSD.