Vela sustine ca relaxarile de Paste respecta ordonantele militare, iar Iohannis e de acord: Nu mai bagati panica in populatie!

"Nu se incalca nicio ordonanta!"

"Nu mai bagati panica in populatie!"

Ziare.

com

"As dori sa repet ceea ce spun de prin 8 martie, sa luati informatii doar din surse oficiale, nu din zvonuri, care acum, pe acesta epidemie si situatie delicata, se urca pe valul electoral politic ca sa creeze tot felul de diversiuni in randul guvernantilor.Intalnirile cu dl presedinte sunt periodice. Au avut loc si saptamana trecuta si acum doua saptamani cu tema starea de urgenta, coronavirus. Eu inainte de a face un lucru, il informez pe presedinte si pe premier. Erau la curent. Motivul pentru care am luat deciziile au fost cat se poate de simple: cu totii dorim sa evitam aglomeratiile din seara de Inviere", a spus Vela, miercuri dimineata, in direct la Antena3, precizand ca orice hotarare se ia impreuna cu cei de la conducerea tarii si dupa consultare.El a subliniat in mod repetat ca si Ludovic Orban, si Klaus Iohannis au fost de acord ca aceste masuri ajuta la evitarea raspandirii coronavirusului.Precizarile ministrului au venit dupa ce Virgil Guran, consilierul premierului Orban, a anuntat ca decizia nu a fost luata dupa o consultare in prealabil cu Guvernul si cu presedintele Iohannis."La Lumina nu se incalca nicio regula, ca sa fie deranjat vreun coleg de al meu. In seara de Inviere oamenii nu merg la biserica dupa Lumina. Sfanta slujba se face de preoti in biserica. Nu se duce nimeni dupa Lumina la biserica. Sa ajunga totusi Lumina la cetatean, voluntari sau preoti se duc si o dau in fata casei cetatenilor la tara, la orase pana in fata blocului, unde o distribuie catre locatarii care vor.Nu se incalca nicio ordonanta, oamenii nu stau mai multi de trei. In ordonanta militara voluntariatul este permis, preotii muncesc si este permis, noi ca sa evitam orice imbulzeala ne-am oferit si noi sa ii ajutam. (...) Nu am incalcat nimic din ordonanta", a mai spus Vela.Ministrul a fost rugat sa asculte mesajul lui Klaus Iohannis care anunta ca el de Paste, sarbatorit duminica trecuta, va sta acasa cu sotia si nu va merge sa ia Lumina."Ortodocsii trebuie sa faca la fel ca dl presesdinte: sa stea acasa, sa nu mearga la biserica, sa nu invite pe nimeni, sa nu mearga dupa Lumina", a spus el.Intrebat de ce nu s-au luat astfel de masuri si weekendul trecut, cand a fost Pastele catolic, Vela a spus ca nu i s-a cerut ajutorul."Initiativa nu a venit de la mine, noi am fost solicitati de Patriarhie sa fie protejati credinciosii impotriva virusului. De la Biserica Catolica nu am avut astfel de solicitari. Daca ar fi solicitat, as fi sarit in ajutorul oricui", a punctat Vela.Intrebat si ce spune despre mesajul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care a precizat marti seara ca el ar vrea ca masurile de protectie sa nu se relaxeze , ministrul de Interne s-a declarat ca fiind total de acord."Cu ce spune dl Tataru sunt de acord si eu. Ce contradictie e intre noi doi? Ce nu se respecta? Nu mai bagati panica in populatie ca se intampla nu stiu ce sambata seara. Nu exista nicio incompatibilitate intre ce spune Tataru si ce facem noi. Sunt total de acord cu ce spune dl Tataru", a mentionat Marcel Vela.