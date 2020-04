Vela trimite politistii sa duca lumina de teama ce va scrie presa straina si ca sa nu se dea navala in biserica. Rolul sefului de scara

Rolul sefului de scara

"Sa facem un exercitiu de imaginatie. Daca nu am fi facut aceasta regula, va spun ca erau oameni care nu intelegeau si sambata erau bisericile pline dupa Lumina, se imprastia virusul, trebuia sa intervenim pentru a respecta legea sica la biserca X din satul Y, Jandarmeria a oprit lumea sa se duca la biserica.Nu am luat aceasta decizie ca nu am avut eu ce sa fac dupa amiaza. Nici preafericitul Daniel nu cred ca a semnat acordul pentru ca nu avea ce face. E o solutie de mijloc. Sunt credinciosi care isi doresc Lumina,. Decizia este in sprijinul credinciosilor", a declarat Vela, intr-o interventie telefonica la Antena3."Din aceste motive de analiza profesionista si realista am luat aceasta decizie, sa gasim o cale de mijloc, astfel incat lumea sa fie si multumita, si sa respecte si regulile. Supararile unora sau altora ca n-au fost consultati pot fi, nu e nicio problema, dar stirea pe care eu v-o dau este ca decizia este in sprijinul credinciosilor si sa respectam cat mai mult normele si reglementarile care vin in lupta cu coronavirusul", a adaugat Vela.El a facut referire la Virgil Guran (PNL), consilierul premierului Orban, care a transmis ca decizia nu a fost luata dupa o consultare in prealabil cu Guvernul si cu presedintele Klaus Iohannis."La Lumina nu se incalca nicio regula ca sa fie deranjat vreun coleg de al meu. In seara de Inviere oamenii nu merg la biserica dupa Lumina. Sfanta slujba se face de preoti in biserica. Nu se duce nimeni dupa Lumina la biserica.Sa ajunga totusi Lumina la cetatean, voluntari sau preoti se duc si o dau in fata casei cetatenilor la tara, la orase pana in fata blocului, unde o distribuie catre locatarii care vor.oamenii nu stau mai multi de trei. In ordonanta militara voluntariatul este permis, preotii muncesc si este permis, noi ca sa evitam orice imbulzeala ne-am oferit si noi sa ii ajutam. (...) Nu am incalcat nimic din ordonanta", a mai spus Vela.Ministrul a fost intrebat despre"Pana vineri, cand o sa se faca sfanta paine, o sa venim cu o completare in ordonanta, unde intr-un capitol vom cuprinde acest aspect care tine doar de un rand. Punem ca pe declaratie se scrie adresa bisericii unde se duce cetateanul sa isi ridice painea. Merg in fata bisericii, nu in biserica", a punctat Vela.Ministrul a explicat inca o data cum se va desfasura totul sambata seara."Patriarhia aduce Sfanta Lumina in jurul orei 19:00. Dansii o distribuie catre mitropolii si episcopii. La nivelul bisericilor parohiale de cartier, in zona aceasta de distribuit lumina, preotii preiau de la catedrale lumina adusa din Bucuresti care vine de la Mormantul Sfant. Acolo patrulele noastre, politisitii ii ajuta, primesc de la preot o candela, astfel incat sa fie disponibila lumina inclusiv la posturile noastre fixe.Lumina ajunge in fata blocului. Orice scara de bloc are un sef de scara. Preotii se organizeaza acolo la ei ca au lista de credinciosi, asociatia de proprietari e in legatura directa cu preotul paroh", a sustinut ministrul.