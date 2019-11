Vela vrea sa restructureze MAI: Marul stricat dintr-un cos strica intregul cos de mere

Ziare.

"Marul stricat dintr-un cos strica intregul cos de mere", a spus Vela, precizand, insa, ca sunt foarte multi politisti care-si fac datoria.Marcel Vela a vorbit, joi seara, intr-o emisiune la B1 TV, despre reorganizarea si profesionalizarea Politiei si a intregului minister."Reorganizarea Politiei, pe care o sa o propunem ca si masura de perspectiva, exista si varianta - discutata deja - ca sa aducem politisti din birouri, ca sa ma exprim direct, inspre zona infractionala, prin restructurari si comasari sau infiintarea unor servicii care sa fie in primul rand in acest razboi impotriva crimei", a sustinut Vela.Intrebat daca sunt multi politisti la birouri, Vela a spus: "Este un fenomen si tocmai perceptia in randul populatiei este scazuta si trebuie sa recunoastem, si din cauza lipsei Politiei aproape de cetatean, in teren, de la postul de Politie dintr-o comuna pana in zona urbana, la kilometrul 0 al Capitalei".Ministrul de Interne a afirmat, insa, ca sunt mult mai multi politistii care muncesc si care-si fac treaba: "In acelasi timp, as dori sa si precizez acest lucru, din respect pentru cei care fac munca de a depista crima organizata, cei care descopera crime, talharii, violuri, meseriasii adevarati din Politie, care nu sunt in birouri, sunt pe frontul impotriva fenomenului criminogen, ei sunt cei mai multi.Din pacate, in afara ministerului, se vad lucrurile mai putin placute - politisti care gresesc, devin apropiati de lumea interlopa. Totusi, daca din zece sunt 2 care devin apropiati de interlopi sau devin chiar ei infractori, stampila care se pune pe minister este ca are o problema de imagine, desi 8 lucreaza".Vela isi doreste ca MAI sa devina o institutie de elita."In acest minister pe care eu mi-l doresc o institutie de elita, care sa fie apropiat de oameni, apreciat ca atare, trebuie sa restructuram si sa profesionalizam, in paralel cu depolitizarea, pentru ca acea neghina sau marul stricat dintr-un cos strica intregul cos de mere", a mai spus ministrul de Interne.