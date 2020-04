16 persoane care fugeau din carantina din Suceava pentru a munci in strainanate au fost prinse (Video)

Alte 21 de persoane, prinse saptamana trecuta

"Astfel, in cursul noptii de joi spre vineri (in jurul orei 01:00) au fost depistate in extravilanul comunei Patrauti, din judetul Suceava 16 persoane care au incalcat interdictiile de deplasare din zona carantinata.15 dintre acestea au fost sanctionate cu amenzi, in valoare totala de 30.000 de lei pentru parasirea zonei de carantina si incalcarea restrictiilor de circulatie, iar a 16-a persoana, un minor, in varsta de 15 ani, a fost avertizata verbal", anunta Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook.Ministerul Afacerilor Interne a decis suplimentarea fortelor si mijloacelor care monitorizeaza zonele aflate in carantina, fiind mobilizate efective ale Brigazii Speciale de Interventie de la nivel central care are in dotare inclusiv mijloace tehnice de supraveghere aeriana,"Pentru a evita filtrele instituite pe drumurile pubice, au traversat zona agricola catre o localitate limitrofa, neaflata in carantina, loc in care au fost asteptati de doua microbuze care i-au transportat spre locul de imbarcare intr-un autocar cu destinatia spre aeroportul din Cluj", explica MAI.In urma cercetarilor efectuate, s-au aplicat sanctiuni si s-a intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, precum si incalcarea prevederilor Ordonantei Militare Nr.6 referitoare la restrictiile stabilite pe timpul starii de urgenta.Mass-media a scris saptamana aceasta ca o parte dintre muncitorii sezonieri romani care s-au imbulzit pe aeroportul din Cluj veneau din Patrauti.," mai anunta MAI.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta la sfarsitul saptamanii trecute ca autoritatile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate in carantina au ajuns in Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la munca in strainatate.El spune ca cei iesiti din zonele carantinate vor avea dosare penale, dar si ca autoritatile au in atentie activitatea unui primar dintr-o localitate aflata in carantina, care a eliberat unor localnici adeverinte pentru a pleca din zona."Dosarul pe care l-am deschis este legat de faptul ca avea interdictie, in baza Ordonantei, de a iesi din zona pe alte drumuri decat cele publice, vreau sa precizez ca noi avem filtre pe drumurile publice comunale, judetene, nationale si europene.Tocmai din acest motiv este cuprinsa in textul ordonantei o masura coercitiva, ca este interzis pe alte drumuri decat cele pe care le-am enuntat, asadar, toti vor da declaratii si vor avea dosare ca au trecut dincolo de filtre, pentru ca, daca au trecut prin filtre si nu au fost atenti, in baza declaratiilor evident, nu au fost atenti cei din filtre, colegii fie ca sunt de la politia locala, de la politia nationala, armata, politie de frontiera sau jandarmi vor trebui sa explice superiorilor lor de ce nu si-au indeplinit misiunea asa cum trebuie", a afirmat Marcel Vela, vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3.