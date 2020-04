APADOR-CH ii cere lui Vela sa faca o ancheta in cazul unei tinere care a fost amendata de Politia Locala pentru ca l-a criticat pe primar

Ziare.

"Iulia Ungureanu, o studenta din Floresti, Cluj, a fost amendata de politia locala din comuna in care locuieste pentru o postare critica la adresa primarului, in care ii cere acestuia sa ia masuri de protejare a cetatenilor localitatii in pandemie.Postarea nu contine cuvinte jignitoare la adresa primarului, insa politistii locali au considerat ca postarea iisi au amendat-o pe autoare cu 1.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 30 al. 1 lit b cu ref. la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a transmis, luni seara, APADOR-CH.Potrivit asociatiei, textul legal invocat de Politia locala prevede ca este contraventie "savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora"."Dupa cum se poate observa din textul legal citat, aceasta contraventie se aplica, in mod normal, scandalagiilor, nu celor care critica, in limbaj civilizat, activitatea deficitara a autoritatilor. APADOR-CH i-a adresat azi o solicitare ministrului afacerilor interne, Marcel Vela, cerandu-i sa dispuna o ancheta interna in acest caz, intrucat de la instituirea starii de urgenta politistii locali au trecut in subordinea MAI, nu se mai afla in subordinea primarilor, la a caror imagine sunt atat de sensibili", a mai transmis APADOR-CH.Reprezentantii Asociatiei considera ca "libertatea de exprimare nu se afla printre drepturile restranse in timpul starii de urgenta"."Mai mult decat atat, Curtea Europeana a Drepturilor Omului subliniaza ca statul nu are dreptul sa sanctioneze si, astfel, sa inhibe criticarea persoanelor care detin functii publice, atunci cand se pun in discutie chestiuni de interes public. Chiar daca acea critica s-ar realiza prin expresii jignitoare, ofensatoare sau socante, ceea ce nu este cazul de fata", se mai arata in comunicatul Asociatiei.APADOR-CH i-a mai cerut ministrului Vela ca, dupa incetarea starii de urgenta, sa faca o analiza cu privire la beneficiile sau prejudiciile aduse comunitatii prin subordonarea politei locale catre primar.Tanara a platit deja amenda primita si anunta ca o va contesta, dar spune ca nu este singura amendata pentru parerile exprimate pe Facebook de politia locala din Floresti.