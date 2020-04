Cum se pregatesc parohiile din Bucuresti pentru a aduce Lumina Sfanta in noaptea Invierii Domnului

Ziare.

Spre deosebire de protocolul initial, in care era precizat ca bisericile vor fi ajutate la distribuirea Sfintei Lumini de angajati MAI, noul acord prevede ca distribuirea se va face de catre "personal clerical si voluntari ai bisericii".De exemplu, in cazul parohiei Cuviosul Daniil Sihastrul din Sectorul 4 al Capitalei, preotii au lipit afise pe usile blocurilor. Ei arata ca pentru a pregati praznicul Invierii Domnului, in seara de joi va fi binecuvantata painea denumita Sfintele Pasti."Aceasta poate fi primita la biserica sau poate fi adusa la casa dumneavoastra."In Duminica Invierii, intre orele 1.00-2.00 sau 8.00- 13.00, preotii vor aduce la blocuri Lumina Invierii si pachete cu Sfintele Pasti."Cu aceasta ocazie putem primi si un pomelnic pe care sa-l pomenim," se arata in anunt.Parohia pune la dispozitie doua numere de telefon, al unui preot si al unui voluntar, care pot fi contactati: "Va rugam sa ne trimiteti datele unei persoane din bloc, prin mesaj SMS/whatsapp: numele, blocul, scara si numarul de pachete cu Sfintele Pasti pe care le doriti."I.S.