USR critica acordul semnat de MAI cu Patriarhia: Contravine tuturor prevederilor din ordonantele militare

"Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru respectarea lor este legitima. Pastele a fost si va fi intotdeauna o sarbatoare esentiala pentru un popor majoritar crestin.", a transmis, marti seara, USR.Potrivit USR, semnalul pe care ministrul de Interne Marcel Vela l-a transmis in aceasta seara "este unul generator de confuzie in randul populatiei care, pe buna dreptate, se va intreba cand vorbesc autoritatile serios: Atunci cand insista pentru distantare sociala sau atunci cand creaza exceptii"."Riscurile, mai ales pentru localitatile cu o densitate mare a populatiei, sunt importante si ministrul Vela ar fi trebuit sa le ia in serios, pentru binele nostru, al tuturor. Spunem aceste lucruri stiind ca speranta e de fapt sadita in fiecare dintre noi si constienti fiind ca doar impreuna, responsabili, putem sa depasim aceasta criza", a mai transmis USR.Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune.