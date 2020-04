Vela, despre cei care l-au criticat pentru acordul cu BOR: Au cautat sa faca loc sentimentului de panica si frica

"S-a facut loc stirilor false"

Ministrul spune ca a urmarit comentariile si a observat criticile, dar a cautat cea mai buna solutie, "astfel incat sa putem simti, atat cat se poate, sarbatoarea Pastelui"."Nimic nu este mai important pentru mine, ca om in primul rand, si mai apoi ca ministru, decat opiniile dumneavoastra, indiferent daca sunt pozitive sau negative. In toata aceasta perioada, prin toate masurile luate alaturi de colegii mei, nu am vegheat decat asupra unui singur lucru, protejarea dumneavoastra. Nici de aceasta data nu vom face o exceptie. Imi doresc sa stiti ca am urmarit presa si comentariile de pe retelele de socializare cu privire la acordul cu Biserica Ortodoxa Romana." a scris Marcel Vela, pe Facebook.Ministrul de Interne spune ca a remarcat ca mesajul sau a fost interpretat in mod trunchiat, astfel ca a fost facut loc stirilor false."A te agata de acest subiect cu orice pret, pe fondul unei situatii de criza, pentru a profita de sentimentul de frica al oamenilor, astfel incat sa poti castiga capital politic, dupa ce ai pierdut alegerile, nu reprezinta nici solidaritate, nici unitate, nici iubire de patrie, si mai cu seama nu dovedeste faptul ca avem un respect unii fata de ceilalti, si ca impreuna am putea ajunge la cea mai buna decizie.Intotdeauna am incurajat si voi incuraja dialogul liber, iar mai presus de acesta voi aprecia parerile exprimate coerent si voi incerca sa fiu un liant intre opinii", a mai scris ministrul de Interne.Vela a dat asigurari ca a cautat cea mai buna solutie pentru ca romanii sa simta sarbatoarea Pastelui."Ce pot sa va spun astazi este ca am cautat cea mai buna solutie, astfel incat sa putem simti atat cat se poate sarbatoarea Pastelui. Voi aprecia la toti cei care m-au jignit zilele trecute daca nu vor umbri si mai mult cea mai veche si importanta sarbatoare a crestinatatii, dorindu-le si lor multa, multa sanatate!Dragi prieteni, sa putem simti fizic atat cat se poate acest moment sfant, iar macar spiritual sa ne unim in rugaciune. Asa sa ne ajute Dumnezeu! Sarbatori cu pace si sanatate!", a incheiat Vela postarea.Ministerul de Interne si Biserica Ortodoxa au incheiat un acord pentru distribuirea Sfintelor Pasti si a Luminii sfinte. Dupa criticile primite, inclusiv din partea presedintelui Klaus Iohannis, Marcel Vela a modificat acordul, astfel ancat sa fie pastrata distanta sociala si ordonantele militare.