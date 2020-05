Cozi de ore intregi in Bucuresti pentru a cumpara mici la gratar de 1 Mai (Video)

Ziare.

Ingramadeala de la mici facuti pe gratar vine in contextul in care autoritatile au insistat ca romanii sa respecte restrictiile, in caz contrar nu vor putea fi relaxate masurile din 15 mai.Ministrul de Interne, Marcel Vela, indemna in aceasta saptamana la un comportament corect."Asa cum am spus, lucram la mai multe variante, gandim masuri care se relaxeaza total sau partial, dar nu as dori sa fac acum o previzune pentru ca nu este corect fata de grupul in care lucram, pentru ca toate sunt doar analize. Acestea sunt doar efecte ale comportamentului nostru.", a mai spus Vela.Imaginile au fost publicate pe Facebook de portalul Bucharest cu mentiunea: "Popesti-Leordeni / Restaurantul deja celebru, de unde toata lumea cumpara?MICI." Subiectul a fost relatat si de Mediafax.