De ce Romania trebuia sa o sprijine pe Plumb, nu si pe Kovesi? Grapini: Interventia domnilor Iohannis si Macron e trafic de influenta

Adrian Dragos Benea, europarlamentar PSD, este cel care a adus in discutie, marti, la o intalnire cu jurnalistii romani la Bruxelles, despre dublul standard din Parlamentul European, care a acceptat desemnarea polonezului Janusz Wojciechowski, desi acesta a fost cercetat recent pentru nereguli in cheltuirea banilor europeni."Iata dublul standard care se practica in jurizarea comisarior desemnati", a spus Benea, mentionand ca Wojciechowski, comisarul desemnat pentru Agricultura, a returnat recent Parlamentului European o suma de bani pentru care a fost cercetat pentru nereguli privind cheltuirea banilor din bugetul european pentru acoperirea unor costuri de calatorie.Maria Grapini a explicat: "Un imprumut declarat aflat in declaratia publica nu poate fi mai grav decat o plata fictiva. E ca si cum as fi furat, m-au prins si fapta nu exista"."Cum a reactionat seful de stat al nostru? A atacat propriul candidat, al tarii. Asta e marea problema, trebuie sa avem aceeasi voce. (...)In cazul Kovesi, interventia domnilor Iohannis si Macron este trafic de influenta, a fost imixtiune intr-un concurs privat. Nu se compara lucrurile", a mai spus europarlamentarul Maria Grapini.De altfel, comisarul-desemnat pentru Polonia nu a primit inca avizul comisiei de specialitate si va trebui sa raspunda la intrebari suplimentare, in scris.In contextul dublei masuri care s-ar aplica la nivel european, Carmen Avram a mentionat astfel o declaratie a comisarului-desemnat pentru Justitie, care, vorbind despre un mecanism de conditionare a fondurilor europene de statul de drept, ar fi spus ca se va concentra pe "tarile in risc".La observatia ca poate s-a referit la Malta sau alte state europene, nu in mod obligatoriu tari din Est, Maria Grapini a adaugat:"Eu m-as referi la Olanda, care ne creeaza mari probleme, de la evaziune fiscala la atentate la copiii. Pentru mine Olanda e o tara cu risc. Cum circula pedofilii liberi?".