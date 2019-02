Maria Grapini, contrata de o colega din PE dupa ce a numarat gresit voturile pentru Kovesi: Scuza-ma, dar lasa-ma pe mine sa fac asta! (Video)

"Imi cer scuze"

Voturile date astazi de europarlamentarii din LIBE au fost numarate de o comisie formata din Judith Sargentini, Roberta Metsola, Monica Macovei si Maria Grapini. Urna cu voturile a fost pusa pe o masa, iar cei patru europarlamentari au inceput sa le numere unul cate unul.Maria Grapini a fost cea care a inceput."22", a spus europarlamentarul roman, dupa ce a numarat voturile in cazul candidatului francez Jean-Francois Bohner.Urma numaratoarea voturior in cazul Kovesi. In momentul in care Grapini ia buletinele de vot si incepe sa le numere, doua dintre acestea par a fi lipite., sare Sargentini, potrivit imaginilor video., tipa Grapini, care-si da seama ca a gresit., continua aceasta."Nu. Dar lasa-ma pe mine sa fac asta!", ii spune Sargentini. Aceasta reia numaratoarea si ii ies cele 26 de voturi date pentru Kovesi."Ok", se resemneaza Grapini.Maria Grapini este unul dintre europarlamentarii romani care s-a remarcat prin criticarea Laurei Codruta Kovesi la audierea de ieri din comisiile LIBE-CONT. Ea a intrat in Parlamentul European fiind promovata de Partidul Conservator, fondat de Dan Voiculescu.