Maria Grapini sustine ca, dupa ce a vizitat "Tela Viv" a trecut "pe la toate granitele" Israelului

Ziare.

com

"Azi am inceput ziua la ora 7:30 si inca nu am terminat-o! Peste patru ore de zbor cu elicopterul in Israel, trecand pe la. Am vizitat tunelul ce se sapa in piatra (estimeaza ca va dura 14 ani) la granita cu Liban, am vizitat mai multe baze militare! Acum am inteles mult mai bine istoria dar si prezentul Israelului", a scris Maria Grapini, pe Facebook.Problema: "toate granitele" Israelului o includ si pe cea cu Egiptul... de care europarlamentarul a uitat.Tot miercuri, Maria Grapini a fost ironizata de internauti pe Facebook, dupa ce a scris pe contul ei ca se afla in orasul "Tela Viv" , in loc de Tel Aviv. Desi eurodeputatul PSD a editat postarea respectiva, pe reteaua de socializare au aparut glume pe seama acesteia."Seara buna din Tela Viv! Am terminat munca pe ziua de azi!", a scris Maria Grapini, pe Facebook, ulterior modificand numele orasului.Europarlamentarul PSD a revenit cu o alta postare in care a explicat ca a facut corectura necesara. Ea a criticat jurnalistii pentru faptul ca nu scriu despre activitatea ei ca om politic. Grapini a mai spus ca nu a avut contracte cu statul, nu a colaborat cu Securitatea, a fost intotdeauna patrioata si a ajutat oamenii."Marii jurnalisti au dat o stire: am scris asta noapte Tela viv in loc de Tel Aviv! Evident, am corectat! Buuun! Asta este stirea vietii lor! Dar despre activitatea mea de nu scriu oare acesti mari jurnalisti?E lesne de inteles! Nu am furat, nu am contracte cu statul, nu am fost colaboratoare a a securitatii, sunt patriot, lupt pentru Romania, ajut cat pot de mult oameni! Asta e! Voi continua sa-mi fac datoria, oricat ar incercat sa ma blameze! Totdeauna pentru mine a contat fondul problemelor! O zi frumoasa va doresc!" a explicat, pe contul de Facebook, Maria Grapini.Cu toate acestea, utilizatorii Facebook au continuat sa faca glume pe seama greselii facute de europarlamentarul social-democrat.Un internaut a scris "Buna dimineata la toti locuitorii din Nutela viv".Un alt mesaj pe reteaua de socializare spune: "Daca nu plecati in 'Tela Viv', noi va asteptam in 'Cara Cal'"."Voi ati fost la Tela Viv? Nu? Da' la Clujna-Poca? Cotoroanta asta sinistra inteapa o gramada de mii de Euro pe luna, fara sa faca absolut nimic, din banii europenilor. Adica si din ai tai. Trai, nenicule!", comenteaza altcineva.Totodata, Maria Grapini a fost ironizata si pe pagina unei agentii de turism: "Iar am comis-o. Toate orasele importante din Letitia sunt aici".Si Ambasada Suediei la Bucuresti a ironizat europarlamentarul PSD. "Salutari din Kise Leff! Incepand de luni, programul nostru de lucru cu publicul este de luni pana joi, in intervalul 10:00-12:00", au scris reprezentantii Ambasadei, pe Facebook.Eurodeputatul a facut mai multe gafe sau greseli de exprimare de-a lungul timpului. De exemplu, pe 2 aprilie, ea a relatat, tot pe Facebook, despre o intalnire pe care a avut-o cu cativa europarlamentari, aceasta referindu-se la state precum Bulgaria, Polonia, Ungaria si o alta tara care nu exista "Letitia".