De ce nu o plange nimeni pe Sharapova?

In mod normal, atunci cand un sportiv de top se retrage din activitate platformele de social media sunt inundate de mesaje admirative, cam toata lumea, de la fosti colegi sau antrenori, pana la persoane publice si simpli fani, grabindu-se sa puncteze diferite lucruri. Nu a fost cazul cu Sharapova, insa acest lucru nu este chiar o surpriza.Este cunoscut si recunoscut faptul ca Masha nu avea prietene in circuitul WTA . Incredibil de competitiva, fosta jucatoare de tenis vedea toate sportivele drept rivale si nu se putea detasa de aceasta stare nici la finalul meciurilor sau intre turnee. Pur si simplu, orice alta jucatoare de tenis era o rivala ce trebuia invinsa, nu o potentiala amica alaturi de care sa petreaca momente de calitate.Mai mult decat atat, atitudinea ei din timpul partidelor, mai ales in perioada in care avea rezultate exceptionale, era un mix de aroganta si amenintare. Ea n-a permis nimanui nici macar sa incerce sa se apropie, preferand sa fie intotdeauna singura si concentrata numai pe ceea ce are de facut.In ceea ce ii priveste pe oficiali, fie ca vorbim despre directori de turnee sau de sefi ai WTA si ITF, relatia cu acestia a fost intotdeauna una a interesului comun. Sharapova vindea foarte bine si avea in spate un grup fantastic de sponsori de prima mana, astfel ca nimeni nu si-a permis sa se puna in calea ei.Insa acest mod de relationare, din nou de pe o pozitie de forta, a facut ca la primele semne de slabiciune raporturile sa se schimbe dramatic.Raman fanii si Sharapova nu s-a putut niciodata plange de absenta acestora. Rezultatele foarte bune de pe terenul de tenis, determinarea aratata in timpul meciurilor, chiar si aroganta fata de rivale i-au adus o multime de suporteri pe care a reusit sa ii converteasca in clienti dupa lansarea in diferite afaceri. Insa asa cum vin, fanii pleaca si asta s-a intamplat si in cazul ei.Suspendarea primita pentru dopaj a fost ultimul cui din cosciugul carierei sale, chiar daca au urmat aproape doi ani de chin in incercarea esuata de a reveni.Masha a utilizat aproape intreaga cariera un anabolizant, iar diferenta dintre Sharapova dopata si cea "curata" e enorma in ceea ce priveste jocul. De rezultate nici nu mai are rost sa vorbim. Castigatoarea a cinci Grand Slam-uri n-a reusit sa se impuna dupa suspendare decat la Tianjin, intr-un turneu nesemnificativ.Aprecierea pentru jocul si rezultatele Sharapovei s-au transformat in ultimii ani in furie si chiar ura. Si e ceva normal. Ai un sportiv pe care il admiri, iar la un moment dat afli ca respectivul este un trisor, ca a pacalit sportul si te-a pacalit si pe tine, suporter dedicat. Toata dragostea se transforma si astfel ajungem la situatia din prezent.Sigur, Maria Sharapova nu are de ce sa se planga. Tenisul i-a adus faima, bani si acces la afaceri cu si mai multi bani, atitudinea i-a adus o armata de fani. Daca nu ar fi inselat sportul, cu sau fara voia ei, rusoaica ar fi avut cu siguranta alt statut.Asa insa, ea va ramane intotdeauna tenismena cu rezultate care stau sub semnul intrebarii din cauza dopajului.